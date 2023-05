Un mémorial des victimes des pensionnats pour Autochtones retiré pendant la nuit

Les chaussures d’enfants, les peluches et les autres objets évoquant l’enfance qui composaient le mémorial avaient disparu. Ils avaient été déposés sur les marches du musée près de deux ans plus tôt pour honorer les enfants morts dans les pensionnats pour Autochtones à la suite de la découverte potentielle de 215 sépultures anonymes sur le site de l'ancien pensionnat de Kamloops.

La Ville de Vancouver indique les bénévoles présents sur le site ont confirmé qu'ils avaient enlevé les objets [et] qu'ils les avaient transportés dans un lieu non divulgué.

Pour sa part, la vigile en chef du mémorial, Desiree Simeon, ignore qui a retiré les objets. Elle précise qu’ à son réveil, les objets avaient disparu. Le site du mémorial est habituellement surveillé par des gardiens bénévoles. La sécurité était présente ici toute la nuit, c'est pourquoi nous sommes allés dormir , indique Desiree Simeon.

Le second anniversaire du monument commémoratif

Desiree Simeon indique qu’elle a rencontré la Ville en prévision de la fermeture du site le 21 mai. J'étais d'accord, mais ensuite la Ville a indiqué souhaiter retirer les objets le 19 mai. Ce n'est pas le protocole. Une semaine nous a déjà été retirée , déclare-t-elle.

Le second anniversaire du monument commémoratif aurait eu lieu le 28 mai.

Desiree Simeon, vigile en chef du mémorial, ne participera pas à la cérémonie commémorative prévue par la Ville de Vancouver. Photo : Radio-Canada / Jennifer Magher

La Ville de Vancouver a initié les discussions pour démanteler le site dès novembre dernier avec l’artiste Tamara Bell, à l’origine du mémorial, et les bénévoles.

La Ville précise que le retrait des objets du 19 mai devait être suivi d'une cérémonie d'incinération deux jours plus tard. Le retrait prématuré des objets ne respecte pas la procédure convenue , indique la Ville.

Malgré tout, Michelle Bryant-Gravelle, directrice principale, relations avec les autochtones à la Ville de Vancouver, indique que la Ville suivra la procédure jusqu'au bout. [Nous] procéderons à la cérémonie d'incinération privée dans quelques jours, dans l'espoir de nourrir ces enfants et de les aider à trouver la paix et à poursuivre leur voyage pour rejoindre leurs ancêtres , précise-t-elle.

La place Robson clôturée

En début d’après-midi, vendredi, la place Robson était entourée de clôtures et une agence de sécurité privée était sur place. Il était toutefois possible de traverser la place entre les rues Hornby et Howe.

La place Robson était entourée de clôtures vendredi en début d'après-midi. Photo : Radio-Canada / Jennifer Magher

Les cérémonies de cette nature sont privées, c'est pourquoi ces barrières ont été érigées, et cela a été communiqué aux bénévoles à l'avance , précise Michelle Bryant-Gravelle.

Desiree Simeon qualifie les clôtures de confinement illégal . Nous sommes en train de nous faire enfermer avec les barrières , dit-elle.