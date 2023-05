Une usine de fabrication de produits en bois sur le territoire de Ginoogaming?

Les travaux porteront sur des aspects tels que l'aménagement du site, l'accès à l'électricité et l'approvisionnement en bois dur dans la forêt environnante.

La communauté espère ensuite obtenir des fonds supplémentaires pour réaliser une évaluation environnementale complète.

Selon le conseil de la Première nation de Ginoogaming, ce projet profitera à toutes les communautés de la région, aux acteurs actuels de l'industrie et aux ministères, et permettra de reconstruire, de promouvoir et de stabiliser l'économie forestière de la région pour les générations à venir.

Le directeur du développement économique et de la gestion des ressources de Ginoogaming, Denan Kuni, affirme que l'usine aurait un impact très positif sur Ginoogaming :

« La précédente scierie, qui produisait du bois tendre et qui était exploitée dans la réserve, employait plus de 40 % des personnes employables dans la réserve. Nous espérons donc stimuler l'emploi local. » — Une citation de Denan Kuni, directeur du développement économique et de la gestion des ressources de Ginoogaming.

Dans un communiqué publié jeudi, Sheri Taylor, le chef de la Première Nation de Ginoogaming déclare que cette étude de faisabilité sera utilisée pour inciter les investisseurs canadiens et internationaux à s'associer à la Première Nation de Ginoogaming pour faire de ce projet une réalité . Il ajoute que l’étude est une étape importante vers l'égalité des chances pour que la communauté bénéficie du secteur forestier qui opère tout autour d'elle.

Si le projet se concrétise, Denan Kuni indique qu'il est prévu de commencer la construction l'année prochaine.

Selon Ginoogaming, la construction de l'usine devrait durer environ 36 mois et coûter plus de 400 millions de dollars.

Cette phase de construction devrait aussi créer des centaines d'emplois, et lorsqu'elle sera en activité, l'usine comptera plus de 100 employés directs

D’après Ginoogaming, près de 300 emplois supplémentaires indirects seront créés pour la récolte et le transport du bois, ainsi que pour les entreprises qui fourniront des services à l'usine.

Avec les informations de CBC