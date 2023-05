L’Opération grand ménage du printemps prend son envol à Amos

Jusqu’à lundi, les citoyens peuvent disposer de leurs matières résiduelles dans un écocentre urbain.

Il s’agit d’un retour en ville pour l’Opération grand ménage qui, après avoir été annulée en 2020 en raison de la pandémie, a ensuite eu lieu directement à l’écocentre municipal, sur la route 395 nord.

C'est carrément un écocentre qui a été aménagé sur cette portion de la 3e Rue Est, à côté du terrain de baseball du Complexe sportif d'Amos. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

« C’est l’écocentre qu’on a vraiment transporté ici. On a des conteneurs et toutes leurs matières peuvent être transportées directement ici, sur la 3e Rue Est, près du Complexe sportif. » — Une citation de Isabel Dufresne, conseillère en environnement à la Ville d’Amos

Que ce soit du bois de construction, des résidus verts, du matériel informatique, des résidus domestiques dangereux, des pneus, il n’y a pas de problèmes, on les accepte. On a un petit bonus cette année : on donne le compost sur place, donc le compost sera distribué aux citoyens d’Amos durant toute la fin de semaine , ajoute Mme Dufresne.

Les citoyens d'Amos peuvent profiter de l'occasion pour s'approvisionner en compost. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Pour le compost, les citoyens d’Amos sont invités à apporter cinq chaudières. Ils pourront repartir avec l’équivalent de 100 litres par adresse.

Rapprocher le service

La Ville d’Amos veut ainsi rapprocher ses services des citoyens au moment de leur ménage du printemps.

C’est le grand ménage. C’est le temps où les citoyens font le ménage de leurs terrains, de leurs maisons, et qu’ils ont des choses à se débarrasser. On prolonge nos heures, on veut leur offrir plus de services. Même si l’écocentre n’est pas loin, à 6 kilomètres de la ville, on veut quand même se rapprocher, offrir un service de proximité , affirme Isabel Dufresne.

Isabel Dufresne, coordonnatrice en environnement à la Ville d'Amos Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Le site de l’Opération grand ménage du printemps est accessible de 9 h à 19 h jusqu’à dimanche, puis de 9 h à 17 h lundi.