La présence de baleines noires entraîne la fermeture de la pêche au homard pour 15 jours

À cause de la présence de baleines noires de l’Atlantique Nord, le ministère des Pêches et des Océans a annoncé vendredi la fermeture temporaire de la pêche dans certains quadrilatères du nord du détroit de Northumberland, du nord de la Vallée de Shediac, du sud et du nord du golfe du Saint-Laurent et du nord des îles de la Madeleine.

Espèce en voie de disparition, la baleine noire fait l’objet de mesures spéciales de protection, ce qui inclut la fermeture temporaire de zones de pêche lorsqu’elles s’y trouvent. Les principales causes de mortalité de cette espèce incluent les collisions avec les bateaux et l’enchevêtrement dans des engins de pêche.

Pour les quadrilatères concernés, la pêche sera interrompue pendant 15 jours à partir de mardi prochain.

Les pêcheurs ont 96 heures pour retirer de l’eau leurs engins.