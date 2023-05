Cette panne d'électricité a été causée par des conditions de sécheresse inhabituelles pour la saison et par des incendies de forêt, indique la province dans un communiqué publié vendredi.

Les résidents touchés ont la possibilité de bénéficier d'une allocation pouvant atteindre 100 dollars afin de compenser les dépenses liées à la détérioration des denrées alimentaires.

Les fonds seront versés directement aux collectivités sous la forme d'une subvention de l'Agence de la sécurité publique de la Saskatchewan (SPSA) et distribués aux résidents concernés par les dirigeants de la collectivité , peut-on lire sur le communiqué.

Les localités admissibles comprennent Buffalo Narrows, La Loche, Garson Lake, la Première Nation dénée de Buffalo River, Turnor Lake, la Première Nation de Birch Narrows, la Première Nation dénée de Clearwater, Descharme Lake, St. George's Hill, Michel Village, Bear Creek et Black Point.

La ministre des Services correctionnels, des Services de police et de la Sécurité publique de la Saskatchewan, Christine Tell, souligne l'ampleur des conséquences de ce phénomène sur les communautés déjà fortement éprouvées par les incendies de forêt et les conditions météorologiques extrêmes.

La longue coupure de courant a entraîné la détérioration de nombreux aliments , affirme Mme Tell.

Ces fonds permettront de soulager les résidents et les communautés qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier du Programme provincial d'aide en cas de catastrophe (Provincial Disaster Assistance Program, ou PDAP) , ajoute-t-elle.

Soyez très vigilants notamment ce week-end

Lors d'une conférence de presse tenue vendredi, le président de la SPSA et commissaire aux incendies, Marlo Pritchard, affirme que 27 feux sont toujours actifs dans la province, dont 7 non maîtrisés en date de vendredi en début de soirée.

Ainsi, la Saskatchewan a recensé 176 feux de forêt sur son territoire depuis le début de l'année.

Marlo Pritchard encourage également les résidents des régions où des interdictions de feu sont en place à faire preuve d'une vigilance accrue.

Nous continuerons à rappeler aux gens de faire preuve d'une extrême prudence, en particulier lorsque vous vous trouverez sur ou à proximité de l'herbe sèche ou lorsque vous conduisez un véhicule ou utilisez des outils qui peuvent provoquer un feu , déclare-t-il.

Aussi, les automobilistes sont priés de consulter le Highway Hotline  (Nouvelle fenêtre)  afin de planifier des déplacements sécuritaires. Veuillez éviter tout type de voyage dans le nord de la province , note-t-il.

Mercredi, le gouvernement du Québec a annoncé le déploiement de deux avions-citernes de type CL-415 afin de renforcer la lutte contre les incendies de forêt en Saskatchewan.

Ces avions, ainsi que leurs équipages, seront déployés dans la localité de La Ronge, située à plus de 380 km au nord de Saskatoon.