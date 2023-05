Difficile de porter plainte pour la qualité de l’air à Québec, dénoncent des citoyens

Selon les citoyens, porter plainte pour des problèmes de qualité de l'air – par exemple pour des questions d’odeurs ou de poussière – est souvent un casse-tête. Il est fréquent que le service 311 de la Ville de Québec redirige les citoyens vers Urgence-Environnement (le service du ministère de l'Environnement) et que celui-ci renvoie la balle à la Ville.

Le citoyen se retrouve parfois dans une dynamique de jeu du miroir, comme en avril avec des [problèmes] relatifs aux odeurs. Il y a eu beaucoup de gens qui ont tenté de faire des processus de plaintes et qui se sont retrouvés ballottés de gauche à droite entre les différents services , relate Raymond Poirier, président du conseil de quartier du Vieux-Limoilou.

Le conseil de quartier plaide pour que soit créé un guichet unique pour recevoir ce genre de plainte. Il y a une zone de gris qui semble exister dans certains cas et dans certaines situations. Le plus simple serait de définir un endroit clair où les citoyens auraient à appeler pour tout ce qui est relatif à la qualité de l’air , fait remarquer M. Poirier.

Raymond Poirier, président du conseil de quartier du Vieux-Limoilou. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Selon lui, le service 311 pourrait être un bon endroit pour porter plainte, puisque les citoyens sont déjà habitués à recourir à ce service. La réception pourrait être faite du côté municipal. Ensuite, s’il y a des questions de législation ou autre, [il faudrait] qu’il y ait des transferts qui puissent se faire du côté d’Urgence-Environnement , souligne le président du conseil de quartier.

Où se plaindre et pourquoi?

Le problème semble venir du fait que les deux ordres gouvernementaux se partagent certaines responsabilités concernant la qualité de l’air.

La Ville dit être responsable d’odeurs provenant des installations municipales ainsi que pour des signalements en lien avec les appareils de chauffage au bois . Elle précise qu’elle n’est toutefois pas responsable de tout ce qui pourrait émaner de procédés industriels et autres sources de contaminants dans l'air.

De son côté, le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs affirme avoir mis en place Urgence-Environnement pour faire face à des situations d’urgence qui menacent, affectent ou sont sur le point de détériorer la qualité de l’environnement , nécessitant une intervention immédiate ».

Un véhicule d'Urgence-Environnement. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Par courriel, le ministère dit prendre connaissance de la résolution du Conseil de quartier du Vieux-Limoilou. Après analyse, il fera le suivi avec les partenaires concernés.

Raymond Poirier est inquiet qu’un tel fonctionnement puisse décourager les citoyens. Il aimerait aussi s’assurer que les plaintes puissent avoir un suivi. Un citoyen qui est ballotté à gauche et à droite, j’imagine que sa plainte n’est pas nécessairement reçue et comptabilisée. Alors est-ce qu’on est en train de sous-estimer les plaintes et de laisser à eux-mêmes , se désole-t-il.

Le président du Conseil de quartier indique d’ailleurs toujours être en attente qu’il y ait d’autres actions que celles concernant les feux de foyer qui soient annoncées, concernant les enjeux de qualité de l’air.

Avec les informations de David Rémillard