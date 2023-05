Ottawa veut une norme pour les contaminants éternels dans les biosolides

Le gouvernement fédéral était jusqu’ici discret au sujet des actions à prendre pour éviter la contamination des sols d’un bout à l’autre du pays par des biosolides qui contiennent des PFAS . On surnomme ces substances chimiques contaminants éternels , puisqu’elles ne se détériorent pas une fois qu’on les retrouve dans l’environnement.

L’automne dernier, Radio-Canada révélait que des biosolides américains étaient importés au Canada, alors que leur usage est interdit dans l’État du Maine par mesure préventive.

À la suite du reportage, Québec a décidé d’interdire l’usage des boues provenant des États-Unis et compte réglementer les PFAS dans les biosolides québécois.

Les PFAS sont omniprésents dans l’environnement. Santé Canada confirme qu’on retrouve ces substances chimiques dans le sang des Canadiens. Les impacts potentiels sur la santé sont nombreux, notamment sur le foie, les reins, la thyroïde, le système immunitaire, le système nerveux, le métabolisme et le poids, la reproduction et le développement.

Le principe de précaution

L’enjeu est sérieux pour le gouvernement qui dit vouloir appliquer le principe de précaution.

L’usage répandu des PFAS et leur présence partout dans l’environnement signifient que nous sommes exposés à ces substances chaque jour, sans trop le savoir. Pour réduire les effets nocifs immédiats et à long terme sur la santé humaine et l’environnement, des mesures importantes doivent être prises pour encadrer l’utilisation des PFAS , soutient le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos.

L'Agence propose que les biosolides ne contiennent pas plus de 50 ppb (parties par milliard) de PFOS , soit une des nombreuses substances que compte le groupe de PFAS . Au cours de l’été, elle prévoit consulter les provinces, l’industrie et les associations de producteurs. La consultation permettra d’évaluer si le 50 ppb doit être revu à la hausse ou à la baisse avant de l’officialiser.

Le seuil établi au terme de cette consultation sera inscrit aux normes relatives à l’innocuité des engrais et des suppléments, prévu dans la Loi sur les engrais, et ce, dès l’automne.

À titre comparatif, Santé Canada a plutôt choisi, en février dernier, de fixer la limite de la somme des concentrations de PFAS dans l’eau potable à 30 ng/L.

La norme sera mise en application à la frontière canadienne pour les biosolides importés des États-Unis, de même que pour les biosolides générés au Canada. Cependant, l’épandage agricole relève des provinces. Celles-ci pourraient décider d’imposer leurs propres règles, comme le fait Québec en interdisant l’épandage de biosolides américains.

Bannir les mousses anti-incendie?

L'utilisation de mousses extinctrices contre les incendies est également reconnue comme étant une source majeure de contamination. Il existe des points chauds de contamination au Canada, notamment à des endroits où des activités de formation et d’entretien de l’équipement de lutte contre les incendies ont eu lieu. C'est le cas, par exemple, dans les aéroports et les installations militaires.

Les scientifiques ont d’ailleurs décelé des concentrations plus préoccupantes de PFAS dans le sang de pompiers et de citoyens habitant à proximité de ces endroits.

« Il faut adopter une approche proactive et prudente en vue de gérer ces substances en tant que classe. Notre priorité doit être de continuer de protéger la santé de la population canadienne et l’environnement. » — Une citation de Steven Guilbeault, ministre de l’Environnement et du Changement climatique

Il existe déjà des restrictions sur les mousses contre les incendies, mais comme la science évolue rapidement, les entreprises qui les fabriquent trouvent des molécules pour les remplacer. Ottawa doit agir plus globalement. C’est pourquoi le gouvernement songe à les bannir pour de bon.

Les substances toxiques de ces mousses percolent jusque dans les systèmes d’eaux usées et, par conséquent, dans les boues d’épuration municipales. Les consultations au sujet du bannissement des mousses extinctrices ont lieu jusqu’au 19 juillet.