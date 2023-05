Éric Comeau redevient maire de La Corne

Seul candidat en lice, Éric Comeau a donc été élu sans opposition en fin de journée, vendredi. Il succède à Michel Lévesque, qui a démissionné en mars dernier. Son mandat se terminera en novembre 2025.

Il s’agit d’un retour à la mairie pour Éric Comeau, qui a occupé ces fonctions de 2013 à 2021, en plus d’avoir siégé auparavant comme conseiller municipal pendant 19 ans. Il avait effectué un premier retour comme conseiller municipal lors d’une élection partielle, en octobre 2022.

« Si j’ai choisi de revenir, c’est parce j’avais de l’expérience, du temps encore à consacrer et de la passion. Après ma sabbatique, j’ai réalisé que ça me manquait et qu’il y avait encore de gros défis pour faire avancer notre municipalité. »