La Vérif : les deux cheffes ont-elles dit toute la vérité lors du débat?

Les cheffes du Parti conservateur uni (PCU) et du Nouveau Parti démocratique (NPD) se sont affrontées pendant une heure sur les questions d’abordabilité, de santé, d’économie, d’éducation et de sécurité publique lors d’un unique débat jeudi soir avant le scrutin du 29 mai. Nous avons soumis quelques-unes de leurs affirmations à l’épreuve des faits.

1. La carboneutralité du réseau électrique coûtera-t-elle 52 milliards de dollars?

Cette affirmation est contestée.

Atteindre les cibles de carboneutralité [en 2035] coûtera 52 milliards de dollars aux Albertains , a insisté à de multiples reprises Danielle Smith.

La leader du Parti conservateur uni se base sur un rapport du Gestionnaire du réseau électrique de l’Alberta (AESO) publié en juin 2022. Le document évalue effectivement l’investissement nécessaire pour atteindre la carboneutralité à une fourchette d’entre 44 et 52 milliards de dollars.

Par contre, des experts ont critiqué les calculs de l’AESO. Selon eux, le Gestionnaire du réseau électrique a surévalué les coûts liés aux énergies renouvelables et n’a pas pris en compte les incitatifs que le gouvernement fédéral mettra en place pour se conformer à son Règlement sur l’électricité propre.

2. L’Alberta a-t-elle un creux historique de jumelage en médecine familiale?

C’est (presque) vrai.

Pour la première fois, l’Alberta a eu 45 postes de jumelage en résidence de médecine familiale à pourvoir , a soulevé la cheffe Rachel Notley lors de la section sur la santé du débat.

Le nombre de postes de résidence en médecine familiale laissés vacants après le premier tour a augmenté au cours de la dernière décennie en Alberta, jusqu’à atteindre un sommet en 2023.

Cette affirmation provient des données du Service canadien de jumelage des résidents (CaRMS), un organisme national indépendant à but non lucratif. Par contre, Rachel Notley a un peu exagéré le nombre de jumelages laissés vacants lors du débat. Selon elle, il y avait 45 places à pourvoir, mais en réalité, il y en avait 42 laissées vacantes à la fin du premier tour.

Qu'est-ce que le Service canadien de jumelage de résidents? Chaque année, cette plateforme jumelle des candidats à un programme de résidence en médecine lié à une université canadienne en fonction de leur préférence de spécialisation. La sélection se fait en deux tours. Le premier est plus strict, alors que le second inclut les étudiants non jumelés et ceux qui n'ont pas été acceptés au premier tour.

L’Alberta a été la seule province de l’Ouest canadien à ne pas avoir réussi à pourvoir toutes ses offres de résidence en médecine familiale : il en restait 22 au terme du deuxième tour, soit le double de l’année précédente.

Le Québec est l’autre province avec un plus grand nombre de postes vacants en médecine familiale après un deuxième tour avec 73.

3. Lors des deux premières années au pouvoir de Rachel Notley, 183 000 emplois ont-ils été éliminés?

C’est faux.

Danielle Smith l’a pourtant affirmé deux fois lors du débat télévisé. Quand elle est arrivée et a augmenté l’impôt sur les sociétés, établi une taxe sur le carbone sans avertissement et augmenté l’impôt sur le revenu des particuliers, 183 000 emplois ont été perdus dans les deux années suivantes , a-t-elle dit.

Le PCU attribuait précédemment ces pertes d’emploi à l’ensemble du mandat de Rachel Notley.

Même en ne s’attardant que sur les deux premières années, les données de Statistique Canada ne montrent pas 183 000 pertes d’emploi. De l’entrée au pouvoir du NPD au creux de l’emploi dans la province, le nombre d’Albertains ayant un travail a diminué d’environ 87 000.

Plusieurs économistes ont également noté qu’en 2015-2016, l’Alberta s’est retrouvée en récession économique, en grande partie à cause de la chute des prix du pétrole sur les marchés mondiaux.

4. La réduction de l’impôt sur les sociétés a-t-elle été suivie de 50 000 pertes d’emplois?

C’est faux.

Quand le Parti conservateur uni a annoncé son cadeau de plusieurs millions de dollars aux sociétés, nous avons perdu 50 000 emplois , a affirmé la cheffe du NPD , Rachel Notley.

Elle fait référence à la réduction de l’impôt sur les sociétés mise en place par le gouvernement de Jason Kenney. Le taux d’imposition pour les grandes entreprises a été réduit de 12 % à 11 % en juillet 2019, puis à 10 % en janvier 2020 et finalement à 8 % en juillet 2020.

La pandémie et les restrictions sanitaires qui ont bouleversé le marché du travail rendent impossible l’évaluation de l’effet de la dernière réduction fiscale sur l’emploi.

Cependant, pour les deux autres, les données de Statistique Canada ne montrent pas de telles pertes. Entre juillet 2019 et février 2020, l’emploi a diminué d’environ 12 000. Si on calcule par rapport au creux, la perte atteint 21 200, et non 50 000.

Jason Kenney espérait à l’époque que sa mesure mène à la création d’au moins 55 000 postes.