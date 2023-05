Fête de la Reine à Winnipeg : ouvert ou fermé?

Centres commerciaux et magasins d’alcool

Les centres commerciaux Polo Park, Saint-Vital et Place Kildonan ouvriront leurs portes de 11 h à 18 h lundi, jour de la fête de la Reine, alors que le centre Grant Park sera ouvert de 12 h à 17 h.

Les centres commerciaux Place Portage et Cityplace seront quant à eux fermés lundi.

Tous les magasins d'alcool du Manitoba seront ouverts lundi, de 11 h à 18 h, à l'exception de la succursale de True North Square à Winnipeg et celle de Carman, dans le sud du Manitoba.

Épiceries

De nombreux magasins d'alimentation seront ouverts durant le jour férié de lundi, certains avec des horaires réduits. Ne prévoyez toutefois pas un tour en famille chez Costco, car l'entreprise sera fermée lundi.

La Fourche

Le marché de La Fourche sera ouvert aux heures normales, soit de 7 h à 22 h.

Le pavillon Johnston Terminal est ouvert tous les jours, de 9 h 30 à 21 h. Des commerces qui s'y trouvent peuvent rester ouverts plus longtemps, à leur discrétion.

Transport en commun

Lundi, les autobus de Winnipeg Transit circuleront selon l'horaire du dimanche.

Piscines

Seules les piscines Pan Am, Margaret-Grant et celle du centre récréatif Cindy Klassen seront ouvertes lundi.

La piscine Pan Am sera ouverte de 10 h à 14 h, la piscine Margaret-Grant sera ouverte de 13 h à 17 h. Quant à la piscine du centre récréatif Cindy Klassen, elle sera accessible de 14 h à 18 h.

L'ensemble des piscines municipales seront ouvertes aux heures normales, samedi et dimanche.

La Ville de Winnipeg a aussi annoncé que les aires de jets d’eau sont ouvertes à compter de samedi, jusqu'au 4 septembre. Ces installations seront ouvertes de 9 h 30 à 20 h 30, tous les jours de la semaine.

Golfs municipaux

Les parcours de golf de la Ville de Winnipeg – les terrains de Crescent Drive, du parc Kildonan et du parc Windsor – seront ouverts samedi, dimanche et lundi

Bibliothèques

Toutes les bibliothèques municipales seront fermées lundi.

Les services en ligne, dont le téléchargement de livres numériques, de films et de musique, les recherches dans les catalogues, ainsi que les réservations et les prolongations de prêt, sont offerts en tout temps sur le site web de la Bibliothèque publique de Winnipeg.

Ordures et recyclage

La collecte des déchets, du recyclage et des résidus de jardin sera maintenue aux horaires habituels.

Le dépôt 4R Brady sera ouvert de 9 h a 17 h samedi et dimanche et lundi de 8 h à 20 h. Les dépôts 4R Pacific et Panet, sont ouverts de 9 h à 17 h samedi et dimanche, mais fermés lundi.

Bureaux municipaux

Tous les bureaux municipaux sont fermés, mais le service téléphonique 311 demeure disponible.

Direction des fourrières

La Direction des fourrières ainsi que les services de contrôle des animaux de la Ville de Winnipeg seront fermés lundi, mais ouverts aux heures normales, de midi à 17 h, samedi et dimanche.