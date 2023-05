La réforme de la consigne au Québec, prévue d'abord pour l'automne 2022 avant d’être reportée au printemps 2023, ne sera pas implantée avant deux ans, a annoncé vendredi le gouvernement de François Legault.

Pour justifier cette décision, le ministre québécois de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette, a évoqué le manque d’infrastructures nécessaires pour élargir le système de consigne.

Annoncée en janvier 2020, la réforme prévoit l'élargissement de la consigne à tous les contenants de verre, de plastique ou de métal de 100 millilitres à 2 litres. La plupart de ces contenants feront ainsi l’objet d’une consigne de 10 ¢, sauf les bouteilles de vin et de spiritueux, pour lesquelles le tarif sera de 25 ¢.

Il faut comprendre que des infrastructures doivent être mises en place sur les lieux de dépôt, mais aussi de récupération, a dit le ministre. Il y aura donc tous les réseaux et circuits de transport qui vont être mis en place. Il faut qu'on se donne le temps de bien le faire.

L’annonce a surtout fait le bonheur de l’Association des détaillants en alimentation du Québec (ADAQ), qui réclamait ce report depuis plusieurs mois.

C’est une bonne décision , se réjouit Stéphane Lacasse, vice-président des affaires publiques de l’ ADAQ .

« Actuellement, il y a à peu près deux milliards de contenants consignés en circulation [...] et ce qu’on dit depuis le début, c’est qu’on n’a pas les infrastructures pour absorber ce volume de contenants. [...] On a besoin de temps. »

Selon lui, l’implantation de ce nouveau système de consigne coûterait quelque 1,2 milliard de dollars pour environ 1200 sites de dépôt .

On s'est dit qu'il serait mieux de prendre un pas de recul pour préparer la consigne, le réseau de récupération et de collecte [...] avant de dire aux citoyens à Montréal ou à Rimouski : voici tous les endroits où vous pourrez aller pour consigner , ajoute-t-il.

Les gens pourront y aller, puis ça va être rapide et efficace. C’est l’objectif qu’on veut se donner avec les producteurs.

Ce nouveau report représente toutefois une déception pour plusieurs citoyens et organismes du milieu environnemental.

C’est très décevant en fait, parce qu'on nous a garanti pendant des mois qu'il n’y aurait pas de report , a réagi Karel Ménard, directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets (FCQGED).

« Ça fait quand même plus de trois ans qu’on sait que la consigne va être élargie. [...] On aurait peut-être dû faire les choses autrement et peut-être mieux planifier également. »