Ceux qui suivent la politique de près ont toujours hâte aux débats. C’est l’heure de sortir le popcorn et de noter les attaques les plus pointues, celles qui nous font nous exclamer devant notre écran. Le débat de jeudi soir a toutefois été décevant dans son manque d’originalité.

Depuis des mois, le Parti conservateur uni et le Nouveau Parti démocratique mènent une guerre d’usure. Ils ont testé toutes les attaques et sorti toutes leurs répliques. Les sondages prédisent une course très serrée. Ce débat était donc l’occasion de tenter de sortir de cet enlisement, mais aucune cheffe n’y est parvenue.

La néo-démocrate Rachel Notley s’est vu offrir une occasion en or, jeudi matin, avec le blâme de la commissaire à l’éthique envers la première ministre conservatrice sortante Danielle Smith, pour avoir tenté d'influencer le système de la justice.

La commissaire a blâmé Danielle Smith pour avoir discuté des accusations criminelles du pasteur Artur Pawlowski avec son Procureur général et ministre de la Justice. Photo : Radio-Canada

Cette révélation rendait Danielle Smith vulnérable, puisqu'elle nourrissait les attaques néo-démocrates contre son jugement.

Rachel Notley ne s’y est pourtant pas attardée. Elle a plutôt accusé Danielle Smith de cacher sa réelle intention de privatiser des soins de santé, une accusation répétée à plusieurs reprises ces dernières semaines.

En faisant cela, la cheffe néo-démocrate a choisi de cibler le portefeuille des électeurs, une menace beaucoup plus concrète.

Elle tente de tisser un fil conducteur dans ses attaques, demandant toujours si Danielle Smith est digne de confiance. Cela l’a toutefois empêchée de parler davantage de ses promesses si elle est élue.

L’exercice était difficile pour la cheffe néo-démocrate. Normalement, elle pourrait faire alliance avec un troisième ou quatrième chef pour attaquer la meneuse, habituellement la première ministre sortante, mais dans ce format de duel, elle ne pouvait compter que sur elle-même.

Le contraste était parfois tranchant entre le venin dans la voix de Rachel Notley et le sourire sur son visage.

Les deux cheffes se sont serré la main avant le seul débat de la campagne électorale. Photo : La Presse canadienne / Jason Franson

De son côté, Danielle Smith avait besoin de ne pas trébucher. Elle ne pouvait pas se permettre une déclaration controversée à heure de grande écoute.

Pour y parvenir, elle a complètement ignoré Rachel Notley, ne regardant jamais dans sa direction. Elle fixait la caméra, symbole de sa concentration sur son message : le bilan néo-démocrate désastreux d’il y a quatre ans.

Cette dynamique sur le plateau envoyait le signal que Danielle Smith est encore la meneuse, mais qu’elle est sérieusement talonnée par la néo-démocrate. Dans ce contexte, le statu quo est une petite victoire pour Danielle Smith.

Après ce match nul, il serait surprenant de voir un changement important dans l’opinion publique.

La grande inconnue demeure ces conservateurs mal à l’aise avec leur cheffe. Seraient-ils prêts à voter orange pour lui envoyer un message? Ou resteront-ils à la maison, incapables de voter pour l’adversaire dans cette élection polarisée?

Pour l’instant, il ne semble pas que l’une ou l’autre cheffe ait réussi à faire pencher la balance significativement.