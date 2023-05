Le bâtiment du Grand Théâtre de Québec « en très mauvais état »

La mise à jour de l’état de santé de l’immeuble l’a fait passer d’un état satisfaisant (C) à un très mauvais état (E). Lorsqu’un bâtiment a un indice d'état gouvernemental ( IEG) de E, cela signifie qu’il nécessite des travaux de maintien d’actifs très importants et souvent urgents.

Certains équipements du Grand Théâtre datent d’une cinquantaine d’années et devront être remplacés ou mis aux normes. C’est principalement le cas du système de ventilation, des gicleurs d'incendie, des ascenseurs.

La direction du Grand Théâtre affirme que la complexité des travaux importants à réaliser sur les systèmes de ventilation, dont celui de la salle Louis-Fréchette, pourrait entraîner la fermeture temporaire de l’édifice. Photo : Radio-Canada / Louis-Simon Lapointe

Le directeur du marketing, des communications et de l'expérience client au Grand Théâtre de Québec, Jean-François Ermel, se veut rassurant. Les équipements nécessitant une intervention font l’objet d’un entretien régulier et d’une surveillance étroite. L’évolution de leur état, dit-il, ne pose pas d’enjeu de sécurité, mais pourrait nuire, éventuellement, aux opérations du Grand Théâtre.

Équipements sensibles

On est inquiet dans le sens où la raison pour laquelle on a changé de statut, c'est que ce sont des équipements sensibles pour nos opérations courantes qui nous demandent actuellement plus de surveillance et qui sont dans le système d'information du Ministère depuis quelques années. Les années passent et puis éventuellement, ça fait évoluer notre dossier dans les priorités du côté du Ministère ou du Conseil du Trésor , explique M. Ermel en entrevue à Radio-Canada.

« On est plus inquiet sur le fonctionnement de ces équipements-là, [mais] ça ne veut pas dire, par contre, qu'on ne prend pas les mesures pour maintenir leur état et assurer la sécurité du public. » — Une citation de Jean-François Ermel, Grand Théâtre de Québec

Les travaux à réaliser auront inévitablement une incidence sur les activités du Grand Théâtre de Québec. Deux sources au fait du dossier ont confié à Radio-Canada qu’un scénario prévoyant la fermeture complète de l’institution entre le mois de décembre 2024 et le mois de mars 2025 avait été évoqué au cours de discussions.

Jean-François Ermel affirme que les équipements du Grand Théâtre de Québec sont entretenus régulièrement et font l'objet d'une surveillance constante. Photo : Radio-Canada

Jean-François Ermel affirme qu’il est encore trop tôt pour prédire l’impact exact des travaux à venir sur les activités du Grand Théâtre. Il reconnaît toutefois que la fermeture temporaire est envisagée, principalement en raison de travaux devant être effectués sur les systèmes de ventilation, dont celui de la salle Louis-Fréchette.

Idéalement, on essaierait de pouvoir fermer une salle à la fois pour pouvoir faire des travaux, donc, essayer d'impacter (sic) le moins possible les opérations [...] Maintenant, quand on parle d'un système de ventilation, ça devient un peu plus difficile. C'est pour ça qu'on doit envisager différents scénarios. Donc, oui, il serait possible qu'on ait à fermer la salle pour une période pour réaliser ces travaux-là étant donné l'ampleur de ces équipements-là , précise M. Ermel.

Des dizaines de millions

Les travaux à réaliser au Grand Théâtre étant à l’étape des plans et devis, on ignore pour l’instant le coût total de la facture. Le directeur du marketing, des communications et de l'expérience client est tout de même déjà en mesure de dire qu’elle atteindra plusieurs dizaines de millions de dollars.

Le Grand Théâtre assure que l’édifice ne présente aucun risque pour la sécurité du public. Photo : Radio-Canada / Louis-Simon Lapointe

Le Grand Théâtre n’est pas le seul lieu de diffusion de la culture au Québec à présenter un important déficit de maintien d’actif.

Le Budget de dépenses 2023-2024 répertorie l’ IEG des infrastructures (musées, lieux de diffusion, bibliothèques, télédiffusion et immeubles patrimoniaux) occupées par des organismes ou sociétés d’État relevant du ministre de la Culture et des Communications.

L’ IEG est représenté par une couleur et une lettre qui expriment si une infrastructure est jugée globalement satisfaisante (vert, A, B ou C), en mauvais état (jaune, D) ou en très mauvais état (orange, E).

Le classement nous apprend que la totalité des immeubles dans la catégorie Lieux de diffusion est dans un mauvais état (32 %) ou dans un très mauvais état (68 %).

Le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, n’était pas disponible vendredi pour commenter le dossier du Grand Théâtre ni celui, plus général, de l’état des lieux de diffusion au Québec.

Avec la collaboration de Louis-Simon Lapointe, de Tanya Beaumont, de Christiane Latortue et d’Audrey Paris