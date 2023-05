Le chantier d’Hydro-Québec de 190 M$ bien lancé entre La Doré et Saint-Félicien

Hydro-Québec entend augmenter la quantité et la qualité de l’électricité offerte aux résidents du Lac-Saint-Jean grâce aux travaux qu’elle réalise entre La Doré et Saint-Félicien. Après avoir agrandi le poste de La Doré, les travaux, évalués à 190 millions de dollars, visent maintenant à installer des équipements, dont ses transformateurs.

Les travaux, qui doivent relier le poste de la Chamouchouane, qui se trouve à La Doré, au poste de Saint-Félicien, ont débuté en mars 2023.

On construit différentes phases. Le chantier de la Chamouchouane est un poste stratégique. Il est à 735 000 volts puis, l’objectif, c’est de transformer cette tension-là en une tension de 161 000 volts avec l’agrandissement du nouveau poste de la Chamouchouane et ensuite de ça, acheminer cette électricité-là au poste de Saint-Félicien qui, de là, sera distribuée dans la boucle du Lac-Saint-Jean , a fait valoir Jean-Olivier Chénier, ingénieur en gestion de projets pour la construction des lignes de transport chez Hydro-Québec.

Demande en augmentation

Comme ailleurs au Québec, la demande énergétique augmente au Lac-Saint-Jean. Avec sa nouvelle ligne de transport de 18 kilomètres, Hydro-Québec veut sécuriser son réseau et rendre davantage d'électricité disponible pour le secteur.

La nouvelle ligne à haute tension reliera le poste de la Chamouchouane à La Doré au poste de Saint-Félicien Photo : Gracieuseté d'Hydro-Québec

Le réseau était rendu à pleine capacité. Donc, on devait assurer une nouvelle source d’alimentation en électricité pour le Lac-Saint-Jean. Le réseau est interconnecté aussi entre le Lac-Saint-Jean et le Saguenay. Donc, ultimement, c’est de l’électricité qui pourrait être utilisée au Saguenay également , a indiqué Vincent Paquin, conseiller aux affaires régionales chez Hydro-Québec.

L’un des deux pylônes déjà construits de la future ligne d’alimentation, à la frontière entre La Doré et Saint-Félicien Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Au total, 45 pylônes seront construits pour soutenir la ligne de transport, dont une partie se retrouvera dans un corridor déjà existant. Selon Hydro-Québec, il est difficile de dire combien de projets pourront ainsi voir le jour.

C’est dur à évaluer parce que là, on parle de tension. La tension, c’est comme une autoroute pour amener une quantité d’énergie. Donc, selon la quantité demandée, on va être en mesure de faire les évaluations, mais assurément, une ligne à haute tension qui amène de l’électricité au Lac-Saint-Jean va permettre de faire plusieurs projets , a ajouté Vincent Paquin.

Vincent Paquin est conseiller aux affaires régionales chez Hydro-Québec et Jean-Olivier Chénier est ingénieur en gestion de projets pour la construction des lignes de transport chez Hydro-Québec. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Compensations financières

Les travaux sont estimés à 190 millions de dollars. Des compensations totalisant plus d'un million seront versées à La Doré, Saint-Félicien et la MRC de Domaine-du-Roy. Au plus fort du chantier, 180 travailleurs, dont une partie provient de la région, seront mobilisés.

Ça a une retombée économique à chaque dossier qu’ils font, chaque fois qu’il y a des lignes qui se rajoutent. Ce n’est pas pour rien qu’on a de la difficulté pour [avoir] des logements, des chambres. Il y a beaucoup de travailleurs qui sont là et qui viennent passer des semaines à La Doré , a renchéri Ghislain Laprise, maire de La Doré.

On veut aussi que ça reste chez nous, que ça serve à notre monde, à nos industries, à nos commerces, à nos gens et non pas que ce soit vendu ailleurs , a renchéri le maire de Roberval, Serge Bergeron.

Si tout se déroule comme prévu, l’énergie sera accessible dès le printemps 2024.

D'après un reportage de Mélissa Paradis