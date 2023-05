Par l’entremise de ses avocats, Alain Bellefeuille, le principal suspect, nie avoir planifié le meurtre du policier.

Ce n'était pas une embuscade , peut-on lire dans un communiqué publié vendredi par Me John H. Hale et Me Cassandra Richards, qui représentent l’accusé.

M. Bellefeuille n'a pas demandé à la police de se présenter chez lui pendant la nuit et ne s'attendait pas à ce qu'elle le fasse. Il avait travaillé toute la journée et s'était couché avec l'intention de se réveiller tôt le lendemain matin pour aller au travail. Il était dans son lit, les lumières éteintes, en train de s'endormir, lorsqu'un ou plusieurs policiers sont entrés dans sa maison , soutiennent ses avocats.

Dans le communiqué, la défense confirme que M. Bellefeuille a composé le 911 le jour du drame, mais indique qu’il s’agissait d’un appel à l'aide après l'incident .

Le sergent Eric Mueller est mort le 11 mai lors d'une opération policière dans le village de Bourget, à une cinquantaine de kilomètres à l'est d'Ottawa. (Photo d'archives) Photo : Police provinciale de l'Ontario

Alain Bellefeuille, 39 ans, est accusé de meurtre au premier degré et fait face à deux chefs d’accusation de tentative de meurtre.

Dans la nuit du 11 mai dernier, des agents de la PPO ont répondu à un appel pour trouble domestique à Bourget, dans l’est ontarien. Un témoin leur avait signalé avoir entendu des coups de feu.

Lors de l’opération policière, trois policiers ont essuyé des coups de feu tirés par un homme depuis son domicile, a expliqué la PPO . Eric Mueller est mort, et deux de ses collègues ont été blessés et transportés à l'hôpital. L’un d’eux est toujours hospitalisé.

Lors de l'opération du 11 mai, Eric Mueller est mort, et deux de ses collègues ont été blessés et transportés à l'hôpital. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Quelques heures après le drame, le commissaire de la PPO , Thomas Carrique, avait indiqué que les agents avaient été pris en embuscade .

Au moment d'écrire ces lignes, la PPO n'avait pas répondu à notre demande d'entrevue.

Les funérailles du sergent Eric Mueller ont eu lieu jeudi à Ottawa devant des milliers de policiers de partout au pays. La même journée, l’accusé Alain Bellefeuille comparaissait brièvement pour la deuxième fois depuis son arrestation au palais de justice de L’Orignal.

Eric Mueller est le 9e policier tué en service au Canada depuis le mois de septembre 2022.