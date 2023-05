Procès de Martin Lévesque : l’accusé témoigne d’atrocités vécues en Afghanistan

Le jury s'est une fois de plus heurté aux horreurs de la guerre alors que Martin Lévesque continue de décrire les événements qui l'ont marqué lors de ses déploiements, dans le cadre de son procès.

Le militaire à la retraite qui est accusé du meurtre d'une mère de famille dans Portneuf témoigne en donnant plusieurs détails, parfois explicites, de ses expériences éprouvantes.

Avertissement : Plusieurs détails dans ce texte sont difficiles à lire.

D'une voix lourde, l'homme de 50 ans raconte plusieurs souvenirs d'événements tragiques en Afghanistan, en 2009, où il dirigeait une section de 10 hommes.

Martin Lévesque, le soir de son arrestation. L'ex-militaire est accusé du meurtre au deuxième degré de Patricia Sirois. Photo : Sûreté du Québec

Le 8 juin, par exemple, reste gravé dans sa mémoire. Tout comme le 3 août et les 6 et 26 septembre...

8 juin 2009

Le 8 juin 2009, sa section participe à une offensive pour sécuriser le village de Nakhonay.

Alors qu'ils avancent vers l'objectif, un de ses hommes indique un endroit au soldat qui y prend position.

Avant de poursuivre son récit, Lévesque reste silencieux un instant.

Puis il enchaîne, lentement, en prenant des pauses entre ses phrases : Un soldat prend la position. Ensuite, il y a une violente explosion. Mes hommes s’avancent vers les lieux de l’explosion. Ils constatent que le sergent est très gravement blessé , souffle lentement l'accusé qui était à une cinquantaine de mètres des lieux de la déflagration.

Puis il répète que le soldat est très, très gravement blessé. Il est coupé en deux .

Le juge soumet à Martin Lévesque que s'il est coupé en deux, c'est qu'il est sûrement mort. Non, il est encore vivant , réplique l'ex-militaire, d'un ton assuré.

Ses collègues tentent alors de le soigner, du mieux qu'ils peuvent.

Malgré tout ça, il ne crie pas, ne se plaint de rien. C’est un solide , insiste-t-il.

Le soldat va rendre l'âme dans l'hélicoptère-ambulance.

Martin Lévesque doit réconforter celui qui lui avait indiqué la position où s'installer. Selon l'accusé, il n’était plus le même après, il ne voulait plus sortir du camp .

L'avocat de Martin Lévesque, Me Pierre Gagnon Photo : Radio-Canada / Yannick Bergeron

Mais vous? , s'enquiert son avocat.

Je ne feel pas, c'est sûr, mais il faut que je me montre plus fort devant mes hommes parce qu'il faut que la mission continue , raconte-t-il.

3 août 2009

Le 3 août, son équipe ouvre le chemin d'un convoi canado-américain chargé de ravitailler un village à partir d'une base improvisée au milieu d'un champ.

Le capitaine des blindés suggère une route pour aller au village, mais Lévesque en propose une autre, plus sécuritaire, selon lui.

J’essaie de lui faire comprendre que c'est dangereux. Malheureusement, il décide de ne pas faire , se souvient l'accusé.

Martin Lévesque serre les lèvres et respire profondément, à la barre des témoins. Puis il résume : Disons que ç'a mal été tout le long du trajet .

Le parcours d'une vingtaine de kilomètres sera ponctué de nombreuses embuscades et de tirs de roquettes.

Ouf , soupire soudainement Lévesque en s'appuyant sur ses mains, avant de continuer. Ç'a comme pas rapport dans le convoi. Il y a six enfants sur le bord d’un mur qui nous envoient la main , se rappelle l'homme de 50 ans. Il s'agit d'une situation inhabituelle, puisque les civils sont généralement partis quand les talibans sont là.

On leur envoie la main aussi , se souvient Lévesque qui entend des tirs, immédiatement après son passage.

Il se retourne avec les autres occupants de son véhicule et prétend qu'ils ont vu les Américains tirer les enfants.

Il n’y avait pas de menaces , assure-t-il, en baissant la tête, alors que les jurés l'écoutent attentivement, certains en prenant des notes.

Votre réaction? , enchaîne son avocat.

J’ai figé , se contente de répondre Lévesque.

Ensuite? , insiste Me Pierre Gagnon.

Ouf, c’est une scène d’horreur. Ça ne se décrit pas. Il n’y a pas de mots à dire de ça.

Lévesque affirme que lui et les membres de son équipage ne comprennent pas pourquoi les Américains auraient ouvert le feu, puisqu'ils n'avaient constaté aucune menace.

Leur réflexion s'arrête brusquement, par de nouvelles attaques au lance-roquette. On en évite deux , assure Lévesque.

L'enquêteur Jonathan Hachey a tenté d'obtenir des explications de la part de Martin Lévesque après son arrestation. Sans succès. Photo : Sûreté du Québec

Autre explosion

Et puis le tank qui ouvre le chemin du convoi explose sous ses yeux.

Avec son avant-bras, le témoin mime comment le nez du véhicule a été soulevé par la force de la déflagration. C'est un véhicule de 70 tonnes, insiste-t-il, il monte de 90 degrés dans les airs et retombe , explique le démineur en précisant au juge que seule une très bonne charge explosive pouvait faire ça.

Malgré les risques, il sort de son véhicule avec deux de ses hommes pour secourir les occupants du tank. Ils s'approchent lentement en s'assurant qu'il n'y a pas d'autres pièges dans les environs.

Un des militaires dans le tank souffre de fractures ouvertes aux deux tibias.

Ils vont réussir à faire sortir les blessés en sécurité, avant de se retrouver à nouveau sous le feu nourri des ennemis.

Le véhicule américain s'approche et va leur servir de bouclier pour revenir à leur propre véhicule.

Des hélicoptères arriveront en renfort pour mettre fin à cette menace, qui ne sera pas la dernière.

Les nombreuses attaques ont épuisé leurs réserves et une équipe de renforts canadiens et afghans vient leur porter des munitions.

Cette fois, c'est une attaque de mortier qui les vise.

Un obus tombe finalement sur un véhicule de l'armée afghane causant entre 5 et 10 morts, estime Lévesque.

L'équipage finira par regagner la base, non sans essuyer des tirs continus tout au long du trajet.

On se sent comment après une journée comme celle-là? , veut savoir Me Gagnon.

Mais il n'aura pas de réponse, puisque le 3 août n'est pas encore terminé...

Soldats morts

L'adjudant qui est sur le camp veut lui parler en retrait. Il lui annonce que le caporal Christian Bobitt et le sapeur Matthieu Allard, du 5e Régiment de génie de combat, sont morts quelques jours plus tôt.

Je suis comme un peu... incapable d’annoncer la nouvelle à mes hommes [...] ç'a été vraiment une grosse journée , indique Lévesque qui connaissaient très bien les deux hommes, pour les avoir aussi formés.

C’est finalement l'adjudant qui se charge de l'annonce qui choquera les membres de l'équipe de Martin Lévesque.

Le caporal Christian Bobitt Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Au surplus, ce dernier se fait dire de préparer ses hommes pour une nouvelle mission. L'autre groupe d'ingénieurs de combat s'est rendu à Kandahar pour la cérémonie des leurs frères d'armes morts.

La section de Martin Lévesque repart en mission dès le lendemain.

Le 6 septembre 2009

Cette date est marquée dans la mémoire de Lévesque, puisque cette fois il apprend que son commandant est mort.

Le major Pépin, c'était un grand homme , souligne l'accusé.

Le major Yannick Pépin et le caporal Jean-François Drouin sont morts dans l'explosion de leur véhicule, le 6 septembre 2009.

J’ai pris ça dur, c'est un homme que j’admirais beaucoup , continue Lévesque qui connaissait également très, très bien le caporal Drouin.

26 septembre 2009

Faut que la mission continue , poursuit Martin Lévesque, toujours sur le même ton détaché.

Son équipe est envoyée dans la région de Salawat, avec l'information que c'est une zone amicale et que les Canadiens y sont bien vus.

Finalement, ce n’était pas amical , constate le témoin qui dit avoir essuyé une salve de tirs de roquettes en débarquant de son véhicule.

Le 26 septembre, les démineurs doivent se rendre sur une montagne près du village, puisque des fils suspects descendent du sommet.

Ils trouvent au sommet six charges assez importantes reliées au village par un fil.

Les engins explosifs sont désamorcés, mais un autre fil attire l'attention, de l'autre côté de la montagne.

Alors que Lévesque fait des vérifications, il y a une déflagration.

Je me retrouve dans un trou , se souvient l'ex-militaire qui a perdu son arme.

« Je crache de la garnotte. Je suis plein d’éclat d’obus, dans le visage, partout. » — Une citation de Martin Lévesque lors de son témoignage

Il se dit convaincu que les manches en kevlar de sa veste antifragmentation lui ont permis de ne pas perdre un bras.

C’est comme un flash de lumière. C’est comme une claque à la grandeur du corps. Ça fesse , illustre Lévesque.

Il raconte avoir été amené sur une civière jusqu'au camp, avant d'être transféré par hélicoptère à Kandahar pour être opéré pour retirer les éclats d'obus de son corps.

L’armée va lui offrir de rentrer chez lui, mais il décide de rester pour repartir de l'Afghanistan avec mes gars .

Son avocat lui a demandé quelle place ont prise sa conjointe et ses enfants dans sa réflexion.

C’est dur à dire. C’est comme un sentiment d’abandon envers ces hommes-là. C'est comme ma famille finalement, on est tissé serré , s'est justifié Lévesque, ajoutant qu'il s'en serait voulu, s’il était parti.

Son témoignage va se poursuivre mardi.

Martin Lévesque reconnaît avoir fait feu sur Patricia Sirois, mais plaide la non-responsabilité criminelle en raison de troubles mentaux, liés au stress post-traumatique.