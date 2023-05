Dissolution de Peel, une bonne idée?

Cela fait des années que Mississauga veut se séparer de la région de Peel, et son vœu sera bientôt réalisé grâce au projet de loi présenté par la province jeudi, qui prévoit de dissoudre ladite région et d’accorder l’autonomie à Mississauga, Brampton et Caledon d’ici janvier 2025.

Clin d'œil de l’histoire, le projet de loi porte le nom de l’ancienne mairesse de la ville, Hazel McCallion, qui a longtemps milité pour l’autonomie de sa ville et qui est décédée en janvier dernier.

Si ce projet de loi est adopté, un conseil de transition sera nommé pour mener l’opération délicate et chronophage que sera la dissolution. Il faudra que ses membres fassent preuve d’un trésor de diplomatie tant les dissensions sont grandes entre Bonnie Crombie, mairesse de Mississauga, et Patrick Brown, édile de Brampton.

Lors de la conférence de presse qui a suivi la présentation du projet de loi, les maires de Mississauga et Brampton ont à nouveau exprimé leurs désaccords. Photo : Evan Mitsui/CBC / Evan Mitsui

En conférence de presse à Queen’s Park, quelques minutes après la présentation du projet de loi, les deux maires ne se sont pas privés pour exprimer leurs divergences. Ils pensent que leur relation n’est pas équitable en l’état et se reprochent mutuellement de payer pour des infrastructures et des services dont l’autre profite.

Il faudra plusieurs experts très bien payés pour régler ces contentieux , dit dans un sourire le politologue à l’Université McMaster, Peter Graefe.

Si au niveau provincial comme municipal on s’accorde à dire qu’il faut faire la chasse aux dédoublements dans certains services, comme la planification urbaine, Peter Graefe pense qu’une dissolution signifiera une augmentation des coûts bureaucratiques .

« Ce qu’on va gagner en supprimant les dédoublements à la région, on le perdra en créant des structures parallèles au niveau municipal. » — Une citation de Peter Graefe, politologue à l'Université McMaster

Concrètement, il faudra créer des organismes municipaux pour absorber les tâches assumées par la région de Peel comme les services sociaux, les résidences de soins de longues durées, la gestion des routes ou celle des déchets.

C’est tout un travail de reconstituer des services de police pour chaque ville, comment vont-ils diviser les effectifs, qui prendra en main ces nouveaux services? s’interroge le politologue qui prévoit des recrutements et promotions dans les prochains mois.

Le facteur des ressources humaines est une préoccupation des syndicats du personnel. Les contours de la dissolution sont encore flous selon Fabio Gazzola, président de la section 831 du Syndicat canadien de la fonction publique. Il espère toutefois que les décideurs n’oublieront pas qu’ils ont à faire à des humains .

« Beaucoup de gens vont être impactés et il y a pas mal de stress. » — Une citation de Fabio Gazzola, président de la section 831 du Syndicat canadien de la fonction publique

Le syndicaliste, qui représente des employés municipaux de Brampton, souhaite que le personnel soit impliqué et entendu dans les arbitrages à venir : on a des compétences et une connaissance du terrain qu’il faudra prendre en compte . Vous ne voulez pas repartir de zéro , conclut-il.

Compensation provinciale

Autre aspect et pas des moindres, celui des moyens. Une opération aussi lourde nécessitera des fonds, il y aura la nécessité d’une compensation de la part de la province pour payer les coûts de cette transition, et peut-être même à plus long terme pour pérenniser les nouvelles structures .

Des coûts qui pourraient être compensés par une meilleure gouvernance mais qui induisent, pour Peter Graefe, une autre question : le contribuable ontarien acceptera-t-il de payer pour une nouvelle structure bureaucratique?

La croissance démographique exponentielle de la région, qui doit accueillir un demi-million d’habitants supplémentaires à l’horizon 2041, augmentera la pression sur les villes pour construire des logements.

La présidente de la municipalité régionale de Waterloo a publiquement rejeté une possible dissolution. Photo : Radio-Canada / John Badcock

Lors de la présentation du projet de loi, le ministre des Affaires municipales et du Logement, Steve Clark, déclarait que ces municipalités bénéficieraient de l’aisance et l’efficacité nécessaires pour y parvenir .

Une manière pour la province de déléguer une partie du fardeau du logement, mais si les deux villes passent les deux prochaines années à faire cette transition, elles ne vont probablement pas beaucoup aider dans ce domaine , explique le politologue.

Concurrence entre anciens alliés

Surtout, la dissolution, et le peu d’atomes crochus entre ses maires, fait craindre une concurrence entre les deux villes. Peter Graefe rappelle que la création de régions comme Peel avait vocation à trouver des manières efficaces de développer les territoires et réduire la concurrence entre les villes.

Une fois qu’on élimine cette instance régionale , il craint qu’on assiste à un conflit d’intérêts entre les villes qui vont essayer de faire la même chose, attirer des entreprises .

À court terme, le politologue n’exclut pas de voir des baisses d’impôts fonciers pour créer des conditions plus favorables aux entreprises. Un peu comme ce que fait Mississauga avec Toronto depuis 50 ans.