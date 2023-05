Des travailleurs sociaux en renfort aux policiers de Louiseville

Des équipes d’interventions mixtes en santé mentale seront déployées dans les MRC de Maskinongé et d’Arthabaska. Des travailleurs sociaux du CIUSSS MCQ seront jumelés aux policiers pour mieux intervenir sur le terrain, à l’instar de ce qui se fait déjà à Trois-Rivières, Shawinigan et Drummondville.

Le député de Maskinongé, Simon Allaire, en a fait l’annonce au nom du gouvernement du Québec, vendredi. Il a admis que la mort tragique de la sergente Maureen Breau, poignardée par un homme avec de lourds antécédents de violence et des enjeux de santé mentale, a accéléré le déploiement du projet à Louiseville.

Parfois, des besoins vont ressortir lors de situations particulières, c’est ce qui est arrivé. On se donne les moyens pour que ça n’arrive plus. On pose des gestes concrets en mettant en place cette escouade mixte, donc je pense qu’on peut s’attendre à des résultats différents dans l’avenir , a soutenu Simon Allaire.

200 000 $ seront consacrés annuellement au projet dans les deux MRC. Ces interventions nous permettent d'offrir une réponse adaptée et rapide à une personne qui traverse une situation de crise afin de stabiliser son état et d'assurer sa sécurité , a plaidé Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux, par voie de communiqué.

Julie Deslandes, travailleuse sociale en milieu policier à Drummondville, prône elle aussi cette approche concertée, car elle réduit le nombre d’interventions répétées auprès des mêmes individus. Elle confie que le décès de Maureen Breau a d'ailleurs provoqué une onde de choc jusqu’à Drummondville.

C’est bouleversant pour les collègues avec qui je travaille et pour les policiers. On est toujours à la recherche de façons pour aider cette partie de la population qui est plus réfractaire , soutient-elle.

Le maire Yvon Deshaies a été lui aussi bouleversé de voir un tel drame se produire dans sa collectivité. Il se réjouit de l’annonce de Québec, mais estime que les décideurs ont trop tardé.

Il était temps qu’on fasse ça. Si on l’avait fait avant, est-ce qu’on aurait évité le décès? Je ne le sais pas. On ne pourra jamais le savoir , a-t-il réagi.

Un suivi plus serré des personnes instables

L’escouade mixte aura également pour mission de collecter des données sur les antécédents de violence et d’enjeux de santé mentale. Elle devra toutefois obtenir le consentement de l’individu concerné, sans quoi ses intervenants seront tenus au secret professionnel.

On est régi par la même Loi sur les services de santé et les services sociaux. L’intervenant n’est pas dédouané pour partager de l’information pour un suivi médical. Quand on a un usager chez qui on est appelé à intervenir souvent, on va lui expliquer le projet et lui partager que c’est intéressant qu’il signe le formulaire de consentement d’échange à l’information, et après ça on peut se la partager , explique Giovanni Raymond, directeur adjoint des services psychosociaux et en dépendance au CIUSSS MCQ.

L’annonce survient en pleine mobilisation de l’Association des policières et policières du Québec, qui réclame un encadrement plus serré des personnes violentes aux prises avec des problèmes de santé mentale. Sa pétition, signée par plus de 20 000 personnes, sera déposée au courant de la semaine prochaine à l’Assemblée nationale.

Une enquête publique sur les circonstances entourant la mort de Maureen Breau a également été ordonnée par le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel. Ce dernier a mandaté son sous-ministre pour se pencher sur la question.

Avec les informations d’Amélie Desmarais