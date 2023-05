L’au revoir de Geoffrey Gaquère à Espace Libre en trois pièces

Je suis très heureux de présenter, d’accompagner et de défendre cette ultime saison de Geoffrey Gaquère, une programmation qui pose un regard singulier sur le monde, où des artistes de toutes les générations se commettent à décortiquer avec sensibilité les rapports entre l’individu, le collectif et la société à travers des propositions véritablement originales , a déclaré ce dernier par voie de communiqué.

Voici trois propositions de pièces de théâtre à mettre à l’agenda.

La traversée du siècle, 2 septembre

Difficile de passer outre La traversée du siècle, une adaptation-fleuve de douze heures de l'œuvre de Michel Tremblay par Alice Ronfard, qui sera présentée le 2 septembre prochain à Espace Libre.

Ce marathon théâtral, qui raconte l’histoire du Québec à travers le parcours de trois personnages phares des œuvres du dramaturge (Victoire, Albertine et Thérèse), a d’abord pris la forme d’une mise en lecture présentée l’été dernier à Espace Libre. La création a aussi été déclinée en 40 épisodes d’une série balado divisée en six chapitres.

Espace Libre fait partie des sept théâtres montréalais qui ont répondu à l’appel un peu fou d’Alice Ronfard, qui propose au public de passer une journée entière dans l’univers de Michel Tremblay. La pièce est portée par une distribution d’une vingtaine de comédiennes et comédiens.

«La traversée du siècle», d'Alice Ronfard, a aussi été adapté en balado pour Radio-Canda OHdio. Photo : Espace Libre

Les érotisseries, du 21 novembre au 9 décembre

Après avoir fait salle comble la saison dernière, Les érotisseries : essais érotiques consensuels, sont de retour sur les planches d’Espace Libre.

Cette succession de tableaux érotiques, qui alterne entre jouissance et tabou, est portée par trois femmes – Marie-Christine Simoneau, Catherine Desjardins-Béland et Éliane Bonin. Si elle a été présentée en sept moutures différentes depuis 2005, on peut s’attendre cette année à redécouvrir la version 2022 de l'œuvre. Les interprètes expliquent avoir senti le besoin de revisiter leurs scènes et d’atteindre un plus large public.

Le pièce est réservée à un public adulte et averti, et présente des scènes de nudité intégrale.

«Les érotisseries» propose une exploration de l'érotisme sans gêne ni tabou. Photo : Espace Libre

Les ânes sœurs, du 20 février au 2 mars

Espace Libre promet aussi une comédie intime portée par Yves Jacques et Mathieu Quesnel, duo d’acteurs complices dans la vie comme sur les planches.

Les ânes sœurs raconte l’histoire de deux hommes se retrouvant colocataires dans un minuscule appartement. Malgré un début de relation marqué par le jugement et le dédain, le duo se ressemble beaucoup plus qu’il ne le pense, et ce, malgré les 30 ans qui séparent les deux hommes.

Même passion pour la musique, même rire nasillard… réussiront-ils à outrepasser leur entêtement et à se découvrir mutuellement?

Yves Jacques donnera la réplique à Mathieu Quesnel dans «Les ânes sœurs» Photo : Radio-Canada / Eric Careau

La programmation complète d’Espace Libre pour la saison 2023-2024, qui regroupe 11 pièces, se trouve sur son site web  (Nouvelle fenêtre) .