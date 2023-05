Senneterre cherche de nouveaux restaurants

Senneterre a vécu plusieurs fermetures de restaurant au cours des dernières années, une situation qui limite les possibilités pour les citoyens, mais aussi pour les touristes

On a eu des fermetures pour toutes sortes de raisons et la pandémie a aussi fait mal, comme partout au Québec , a signalé Marie-Pier Bordeleau Genest, agente de développement à la CDE, en entrevue à l'émission Ça vaut le retour.

« Notre offre est limitée. La formule casse-croûte est bien représentée, mais nous n’avons plus d’endroit où l’on peut prendre un verre en soupant, avec des menus plus élaborés et une ambiance agréable pour sortir entre amis ou en famille. » — Une citation de Marie-Pier Bordeleau Genest, agente de développement à la CDE de Senneterre

L'agente de développement à la CDE de Senneterre, Marie-Pier Bordeleau Genest. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Julie McNicoll

Un incitatif pour semer l'étincelle

La CDE de Senneterre propose un incitatif financier pouvant s’élever jusqu'à 25 000 $ pour un projet qui remplirait plusieurs critères visant à combler ce créneau.

On ne veut pas juste ajouter des restaurants pour en ajouter. On cherche une offre plus nichée. On ne veut pas que ceux qui sont en place en subissent les contrecoups, mais on veut bonifier l’offre avec quelque chose de complémentaire , a indiqué l’agente de développement.

Les projets seront évalués par les administrateurs de la corporation. Ils devront notamment prévoir un permis de vente d’alcool, une ouverture minimum de quatre jours complets par semaine, un minimum de 40 places assises, offrir au moins le dîner et le souper et prévoir un menu plus élaboré qu’un casse-croûte.

Avec un incitatif financier, on veut semer l’étincelle pour des promoteurs qui auraient le goût de se lancer, mais qui vivraient un frein financier. La corporation sera aussi là pour assurer l’accompagnement au démarrage. Il y aura une évaluation de chaque projet, mais si c’est structurant pour le milieu, il y a de bonnes chances que ce soit accepté , a fait valoir Marie-Pier Bordeleau Genest.

- Avec les informations de Vanessa Limage