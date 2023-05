Un premier festival africain à Québec

Le festival a vu le jour il y a 10 ans à Victoria en Colombie-Britannique. La fondatrice, Pulchérie Mboussi, est arrivée à Québec en 1992. Vingt-trois ans plus tard, elle déménage à Victoria pour apprendre l’anglais. Son désir de valoriser l’apport culturel africain dans ce coin du pays l’amène à fonder l’AfriCa-Fest.

La population noire n’était pas représentée. Le festival sera maintenant établi dans deux villes : Québec et Victoria.

Pulchérie Mboussi est d'origine camerounaise. Elle se plait à vivre entre Victoria et Québec, sa ville d'accueil. Photo : Radio-Canada / Alicia Rochevrier

Québec, un choix logique

Jean-Marie Touré est l’organisateur de l’événement à Québec, mais surtout un ami de longue date de Pulchérie Mboussi. Impliqué dans la communauté africaine, il croyait pertinent et nécessaire d’amener ce festival africain dans la capitale plutôt qu’à Montréal.

Québec est la capitale administrative de la province. On valorise toujours les autres cultures à Montréal. On s’est dit qu’on allait voir à Québec ce qui peut se faire.

L’organisation a l’intention de faire de l'événement un rendez-vous annuel.

À Québec, il y a beaucoup d’artistes de la communauté, c’est important de les valoriser.

Karim Cissé sera en prestation dimanche à 16h30. Photo : Crédit : Muriel Leclerc

Karim Cissé, Rams Delavegas et Rippy Knoss font entre autres partie des artistes de la programmation. Au total, une quinzaine de musiciens et chanteurs offriront des prestations entre 11 h et 22 h.

Le partage des saveurs et de l’artisanat

Une quinzaine d'artistes défileront sur la scène extérieure toute la fin de semaine. L'entrée est gratuite. Photo : Radio-Canada / Alicia Rochevrier

Rachel Moncy cuisine avec sa mère depuis toute jeune. Elle prépare des plats haïtiens et créoles. Sa spécialité : les bananes plantains frites, l'acra végétarien et une salade de pikliz (salade de chou piquante).

La nourriture créole et haïtienne est souvent très épicée. Les saveurs sont variées. Photo : Radio-Canada / Alicia Rochevrier

La mère de Rachel, Nicole Benoit, est fière de pouvoir faire découvrir ses recettes traditionnelles aux visiteurs.

Ma fille et moi, on utilise le plus souvent des produits frais. Dans le temps, nos parents cuisinaient avec beaucoup de gras. Avec le temps, on a appris à cuisiner plus santé.

Anne-Suzette Assanvo est ivoirienne et vit à Québec depuis 3 ans. Elle a développé son entreprise de sacs à main Alka Signature avec sa mère. Photo : Radio-Canada / Alicia Rochevrier

Anne-Suzette Assanvo, quant à elle, fait le design de sacs à main fabriqués par des artistes locaux en Côte d’Ivoire.

Ça donne le résultat que ça donne avec de beaux pagnes, avec de belles couleurs, on aime ça.

Le festival se poursuit jusqu’à dimanche. L’accès au site est gratuit. Toute la programmation est disponible sur la page Facebook AfriCa-Fest  (Nouvelle fenêtre) .