Feux d’artifice à la maison : vers un assouplissement des règles?

À Toronto, London et Markham, les feux d’artifice domestiques sont autorisés seulement le jour de la fête de la Reine et de la fête du Canada. Un permis est nécessaire tous les autres jours, mais ces trois municipalités pourraient changer leur règlement en la matière.

Le chef de division de la prévention des incendies de la ville de Markham, Jason Scovell, rappelle que les règlements en matière d'utilisation de feux d’artifice datent de 2007. Ce règlement en lui-même est figé dans le temps , juge-t-il. C'est le reflet d'une pratique de longue date que nous avions à Markham, mais depuis 2007 beaucoup de choses ont changé , selon lui.

« Markham compte aujourd'hui des centaines de milliers de personnes de tous horizons, de tous les coins du monde. Nous devons donc répondre à cette évolution. Nous devons être en mesure d'administrer les besoins de la communauté et c'est ce que nous avons fait. » — Une citation de Jason Scovell, chef de division de la prévention des incendies de la ville de Markham

S’il faut un permis pour obtenir le droit de tirer des feux d’artifice depuis sa cour arrière lors d’une célébration comme Diwali, le Nouvel An chinois ou persan , l’officier affirme que c’est pour des raisons de sécurité.

Alors oui, il y a un aspect permis, mais pour être honnête, nous n'avons pas cherché à percevoir de frais , dit-il. Le but de ce processus est que [les utilisateurs] nous appellent et nous parlent, pour nous donner l'occasion de partager avec eux les conseils de sécurité , rajoute l’homme qui assure qu’en général les appels pour ce type de demande passent par lui.

De son côté, London compte aussi revoir ses règlements en matière d’interdiction des feux d’artifice. Matt Hepdith, chef adjoint du service d’incendie de la ville, affirme que le règlement actuel date de 2016 . Nous offrirons des options pour des journées supplémentaires , dit-il.

« Nous sommes en train d'examiner la question et de présenter un rapport au conseil…en fin de compte, c'est le conseil municipal qui décidera de ce qu'il souhaite faire. » — Une citation de Matt Hepdith, chef adjoint du service d’incendie de London

Pour sa part, la ville de Toronto se veut rassurante. Dans une note adressée à Radio-Canada, elle explique : En 2022, le conseil municipal a demandé au personnel d'étudier la faisabilité d'étendre les dates désignées . Elle ajoute qu’un rapport est prévu pour la fin de l'année 2023.

La sécurité avant tout

Lars Larson est l'assistant du chef de prévention des incendies de la Ville de St. Catharines. Il conseille aux gens d’acheter leurs feux d’artifice chez des détaillants autorisés, de bonne réputation, qui affichent leur permis d'utilisation , dit-il.

Il préconise également de s’assurer que ces projectiles à effets lumineux soient autorisés au Canada. Les instructions sur les feux d'artifice sont disponibles en anglais et en français. C'est généralement un bon indicateur que les feux d'artifice peuvent être utilisés au Canada , suggère-t-il.

M. Larson affirme qu'en général les détaillants autorisés à vendre des feux d'artifice sont visités par un inspecteur de la ville où ils sont installés. Photo : Département des Communications de la ville de St. Catharines

Il recommande de lire les instructions et de penser à l’endroit où ils seront utilisés. Le lieu doit être ouvert, libre de feuillage, de buissons, ou encore de fils électriques. Achetez un feu d’artifice qui convient à l’espace dont vous disposez . Il ajoute que seuls les adultes ont le droit de manipuler des feux d’artifice.

« Vous pouvez avoir un extincteur à portée de main. » — Une citation de Lars Larson, assistant du chef de prévention des incendies de la Ville de St. Catharines

Jason Scovell, du département des incendies de la ville de Markham, appelle à la prudence quant à la manipulation des pluies d’étoiles. Beaucoup de familles utilisent des cierges magiques , dit-il. Il y a cette pointe de pin incandescente sur le cierge magique qui fait environ 650 degrés, la même température que votre cuisinière électrique, et la tentation [pour les enfants] est de la toucher .

Il prie les parents de surveiller leurs petits et grands.

Des règles pour les feux d'artifice domestiques :

Mississauga : La ville autorise les feux d'artifice à domicile le jour des fêtes suivantes jusqu'à minuit : fête de la Reine, fête du Canada, Nouvel An lunaire et Diwali. La ville a aussi lancé, vendredi, un formulaire de plainte en ligne concernant les feux d'artifice à l'approche de la longue fin de semaine.

Kitchener : Le conseil municipal a récemment modifié le règlement de la ville pour n'autoriser les feux d'artifice personnels que lors de trois jours fériés, à savoir la fête de la Reine, la fête du Canada et Diwali, jusqu'à 23 heures.

Cambridge : Les feux d'artifice privés sont autorisés jusqu'à 23 h 59 le jour de la fête de la Reine, de la fête du Canada et de Diwali. En cas de mauvais temps, les personnes sont autorisées à tirer des feux d'artifice n'importe quand dans les deux jours suivant ces fêtes.

Waterloo : Les feux d'artifice personnels sont autorisés entre le crépuscule et 23 h le jour de la fête de la Reine Victoria, de la fête du Canada, du Nouvel An lunaire et de Diwali, ainsi que le jour qui précède et qui suit immédiatement chacun de ces jours fériés.

Guelph : Les feux d'artifice sont autorisés la veille et le jour de la fête de la Reine et de la fête du Canada. Ils sont également autorisés à l'occasion de Diwali et d'autres événements religieux approuvés par le service des incendies de Guelph. Les feux d'artifice peuvent être tirés entre 9 h et 23 h 59.

Les personnes qui sont prises en flagrant délit de non-respect du règlement de leur municipalité concernant les feux d'artifice privés peuvent recevoir une contravention.

Avec les informations de CBC.