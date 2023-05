Un jeune Atikamekw de 15 ans au parcours inspirant

Parmi les activités qu’il aime pratiquer, le hockey arrive en tête de liste. Il rêve comme bien des jeunes de pouvoir jouer le plus longtemps possible, et même d’en faire une carrière.

Il fait partie des 1000 jeunes qui participent aux Jeux Interscolaires des Premières Nations à Québec jusqu’à dimanche. L'événement qui en est à sa 15e année se déroule toujours au printemps à quelques semaines de la fin de l’année scolaire.

L'amphithéâtre est bondé pour les cérémonies d’ouverture. Photo : Radio-Canada / Etienne Rivard

C’est un moment que les jeunes des Premières Nations attendent avec impatience. C’est un peu comme un cadeau de fin d’année.

J’ai eu la chance de passer une journée complète avec Warick lors de l’événement. J’ai découvert un jeune homme franc, honnête et inspirant; un adolescent de 15 ans avec un parcours et une histoire à raconter.

La plupart des gens ont déjà entendu des préjugés envers les autochtones. Lui veut se défaire de cette image négative.

« Je suis tanné qu’on dise qu’on ne peut pas y arriver. C’est à nous d’aller chercher ce que l’on veut. » — Une citation de Warick Newashish

C’est un ado de 15 ans, et comme tous les jeunes de son âge, il fait face aux mêmes défis. La tentation est grande pour les jeunes de se tourner vers des substances illicites, d’autant plus qu’elles sont de plus en plus facile d’accès.

Son parcours ne fait pas exception. Dans un moment d’ouverture rempli de sincérité, il se confie : J’ai eu des problèmes avec la consommation de drogue et d’alcool. Je n’aimais pas la personne que j’étais. J’ai décidé de prendre ma vie en main, de me donner la chance de réussir.

Warick est bien concentré lors des matchs. Il est un exemple dans son équipe. Photo : Radio-Canada / Etienne Rivard

C’est une grande résilience qui l’habite, le genre de résilience qu’un adulte ayant une bonne expérience de vie va démontrer en temps normal; pas celle d’un adolescent de son âge.

C’est marquant également de le voir, silencieux, entouré de ses amis. Il affiche un grand calme et il est respecté de ses camarades avec qui il participe aux jeux. C’est quelque chose qui se ressent rapidement.

Pour le futur, encore une fois en peu de mots, il répond rapidement : J’aimerais devenir la meilleure version de moi-même. Je sais ce que mes problèmes m’ont apporté. Je ne veux plus être cette personne.

Tout sourire avec son groupe, il profite de chaque occasion. Photo : Radio-Canada / Etienne Rivard

Malgré son intention de quitter sa communauté de Wemotaci, il désire revenir plus tard, une fois son chemin tracé, afin de mettre l’épaule à la roue et de pouvoir aider ses proches.

L’histoire de Warick est unique. Il a suivi son propre chemin, fait ses propres choix. Si son parcours peut inspirer d’autres jeunes à prendre leur vie en main, pour lui ce sera mission accomplie. Il n’est jamais trop tard pour reprendre le droit chemin et se donner le droit de rêver.

