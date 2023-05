La chaleur dans les classes inquiète des parents et des enseignants de Surrey

Des parents et des enseignants de Surrey, en Colombie-Britannique, s'inquiètent pour la santé des enfants et des adolescents qui passent leur journée d'école dans des classes qui surchauffent en raison de températures extérieures élevées. Ils réclament une meilleure planification des directives à suivre lors d’épisodes liés aux changements climatiques dans les écoles vieillissantes et les salles de classe modulaires du Conseil scolaire.