Tensions autour d’un atelier sur le genre à l’école Beaubassin d’Halifax

Dans la semaine du 17 avril, des élèves de la maternelle à la cinquième année ont assisté à un atelier sur le genre et l'orientation sexuelle.

Sur le site Internet du Conseil scolaire acadien provincial (CSAP), le directeur général Michel Collette précise que les élèves de la maternelle à la deuxième année ont écouté une histoire, tandis que les élèves de la troisième à la cinquième année ont joué avec des poupées.

Les élèves ont pu choisir un prénom pour leur poupée, ses pronoms, son sexe assigné à la naissance, son identité de genre, son expression de genre, et pour les quatrième et cinquième année, ils ont aussi choisi l’attirance romantique et l’attirance sexuelle de leur personnage , explique Michel Collette.

Réactions de parents

Or, les sessions avec les élèves portant sur la diversité semblent avoir créé de vives réactions de la part de membres de la communauté, écrit-il.

Michel Collette ajoute que ces ateliers ne devraient pas être abordés sans plusieurs conversations préalables avec les familles.

Au nom du CSAP, je suis désolé si ces manquements de notre part ont suscité des enjeux pour vos familles , écrit-il.

Michel Collette croit que les parents devraient être informés quand l'école aborde certaines thématiques. Photo : Radio-Canada / Kheira Morellon

Plus tard, en entrevue à Radio-Canada, Michel Collette a assuré que les excuses ne portaient pas sur le contenu de l'atelier, mais sur un manque de communication avec les parents.

L'enseignement à certains niveaux scolaires qui a eu lieu dans cette école est allé au-delà du programme d'études et c'est pour cette raison-là qu'on a écrit aux parents pour leur dire ça , a-t-il expliqué.

Le concept de genre est en effet inscrit dans le curriculum dès la première année.

L'école Beaubassin est située à Bedford, dans la municipalité régionale d'Halifax. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

La Nouvelle-Écosse s'engage à une éducation inclusive afin de soutenir le bien-être et la réussite de tous les élèves , indique ainsi une porte-parole du ministère provincial de l'Éducation par courriel. Chaque élève mérite de se sentir valorisé, en sécurité et respecté à l'école.

Manifestation de soutien

Une mère, Victoria Murray, se dit surprise par la lettre du directeur général.

Pourquoi s'excuser pour un travail si important, un travail qui est vraiment courant dans la vie des enfants ? , dit-elle.

« C'est 2023. Ils vont sûrement rencontrer des gens dans leur vie qui sont différents, qui ne sont pas binaires ou dans la norme sexuelle. » — Une citation de Victoria Murray

Jeudi, Victoria Murray et une demi-douzaine d'autres personnes ont brandi des drapeaux arc-en-ciel et des pancartes de remerciement à l'intention du personnel de l'école Beaubassin.

Natalie Steele-Quinn (à g.), a contacté des parents par le réseau social Facebook afin d'organiser ce rassemblement. Photo : Radio-Canada / Adrien Blanc

On veut vraiment les remercier pour tous leurs efforts et pour apprendre à nos enfants que l'amour et l'acceptation sont le premier but d'être humain , explique l'organisatrice du rassemblement, Natalie Steele-Quinn.

Des incidents à l'école

Par ailleurs, la police d'Halifax dit avoir reçu des plaintes liées à des incidents à l'école Beaubassin, sans préciser lesquels.

Nous travaillons avec l'école et suivons la situation de près , assure le porte-parole de la police, John MacLeod.

L'école Beaubassin accueille près de 500 élèves de la maternelle à la cinquième année. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

De son côté, le CSAP évoque un incident.

En raison de confidentialité, nous ne pouvons pas partager d’informations relatives à l’incident , indique la coordonnatrice des communications, Stéphanie Comeau. Cependant, nous pouvons confirmer que nous sommes engagés à travailler directement avec les personnes impliquées et que nous suivons la situation de près.

Des membres du personnel du CSAP contactés par Radio-Canada ont confié ne pas être autorisés à parler aux journalistes. Toutefois, certains disent ressentir une menace.