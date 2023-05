Le secteur convoité se nomme le Canton Lefrançois.

La municipalité de 278 km carrés doublerait en superficie, si le projet est accepté sous sa forme actuelle.

Le maire Joël Côté affirme que le canton a un potentiel de développement récréotouristique et de villégiature intéressant. Il pense par exemple à des activités de chasse et de pêche, notamment.

Je vous ai parlé de refuges, de sentiers. On pourrait parler de vélo de montagne. Écoutez, c'est comme dire aux gens : "venez à Madeleine, puis vous avez accès à un super beau territoire pour faire différentes activités".

« C’est un territoire qui est là, qui a quand même une richesse, un potentiel avec des lacs qui sont là. Et nous, on est prêt à le développer. On va le développer si on est chez nous. »