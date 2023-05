L'alunisseur a été sélectionné pour la mission Artemis 5, qui doit avoir lieu en 2029. Il devra auparavant démontrer sa sûreté en réalisant un atterrissage sur la Lune sans équipage.

Le milliardaire Jeff Bezos, fondateur de Blue Origin, s'est dit sur Twitter honoré de faire partie de ce voyage avec la NASA pour faire atterrir des astronautes sur la Lune .

Le montant du contrat s'élève à 3,4 milliards de dollars, mais John Couluris, vice-président chargé du transport lunaire chez Blue Origin, a précisé lors d'une conférence de presse que l'entreprise contribuerait elle-même bien au-delà de ce montant pour développer le vaisseau.

Le programme Artemis est le programme américain de retour sur la Lune. Il est composé de missions de difficulté croissante.

En 2021, la NASA avait choisi SpaceX pour construire l'alunisseur d'Artemis 3, qui sera la première mission à déposer des astronautes sur la surface lunaire depuis 1972. Le contrat s'élevait à 2,9 milliards de dollars, même si SpaceX contribue là encore à l'effort au-delà de ce montant.

Blue Origin, qui était également en compétition pour ce premier contrat, avait porté plainte contre la NASA, l'accusant d'avoir choisi une seule société pour cette mission et non deux comme elle l'avait laissé entendre – une pratique couramment employée pour se prémunir du possible échec de l'une d'elles. Mais la plainte avait été rejetée.

En 2022, SpaceX avait également été choisi par la NASA pour l'alunisseur de la mission Artemis 4.

Parallèlement, l'agence spatiale américaine a lancé un appel d'offres à destination d'autres compagnies pour la suite du programme.

Nous voulons davantage de mise en concurrence. Nous voulons deux alunisseurs , a déclaré vendredi le patron de la NASA, Bill Nelson. Cela signifie que vous avez davantage de fiabilité et une option de secours.

L'alunisseur de Blue Origin, baptisé Blue Moon, est développé avec plusieurs compagnies partenaires : Lockheed Martin, Draper, Boeing, Astrobotic, et Honeybee Robotics.