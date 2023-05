Voivod, Blur, Kaytranada et les autres sorties musicales de la semaine

Ce fut une semaine occupée au niveau des sorties musicales, alors que plusieurs artistes ont lancé de nouveaux albums ou de nouvelles chansons. On note entre autres le retour de Blur sur disque après huit ans, l’annonce d’un 15e album pour Voivod et la sortie de l’album Kaytraminé, collaboration entre Kaytranada et le rappeur Aminé.

Snoop Dogg et Pharrell sur de nouvelles productions de Kaytranada

Le producteur montréalais Kaytranada, qui peaufine son style depuis plus d’une décennie, est définitivement sorti de l’ombre en 2021 en remportant deux prix Grammy pour son album Bubba, qui lui a aussi valu le prix Juno du meilleur enregistrement dance.

Sur Kaytraminé, premier album du duo du même nom, ses productions éclectiques sont habillées de la prose au débit posé d’Aminé, rappeur originaire de Portland dans l’Oregon. Parfois jazzy, souvent dansant, l’album compte aussi des collaborations avec des vétérans du hip-hop comme Snoop Dogg, Big Sean, Pharrell Williams et Freddie Gibbs.

Blur annonce The Ballad of Darren avec un premier extrait

Entre Gorillaz, Blur et ses multiples collaborations avec d’autres artistes, on se demande parfois quand Damon Albarn trouve le temps de se reposer. Après avoir lancé au début de l’année Cracker Island avec Gorillaz, un duo qu’il forme avec Jamie Hewlett, voilà que son groupe principal Blur a annoncé la sortie d’un nouvel album.

The Ballad of Darren, prévu pour le 21 juillet, est le premier album du groupe depuis la parution, il y a huit ans, de The Magic Whip. Le premier extrait, The Narcissist, est une ballade pop entraînante et empreinte de nostalgie. Les 8 et 9 juillet, le groupe de pop britannique remontera sur scène au mythique stade Wembley, à Londres, pour marquer ses 35 ans de carrière.

Voivod annonce un album spécial pour ses 40 ans de carrière

Le groupe québécois Voivod, qui a remporté le prix Juno du meilleur album métal en mars dernier, prépare un album spécial pour son 40e anniversaire de formation. Intitulé Morgöth Tales, il comprendra neuf chansons du répertoire du groupe réenregistrées pour l’occasion et une nouvelle composition.

Le premier extrait dévoilé vendredi est la version 2023 de Nuage Fractal, une chanson parue initialement en 1991 sur l’album Angel Rat. L’album-anniversaire sera lancé le 21 juillet. Voivod se produira quatre fois au Québec cet été, dont le 13 juillet à Trois-Rivières et le 15 septembre à Québec.

Oniromancie, un troisième opus pour Laurence-Anne

Après avoir dévoilé au mois de mars le titre Polymorphe, Laurence-Anne a déballé mercredi Politesse, deuxième extrait de son prochain album à venir, Oniromancie, dont le titre réfère à une forme d’art divinatoire basée sur l’interprétation des rêves.

Avec ses motifs répétitifs et ses accords inquiétants, Politesse s’approche plus du darkwave que de la dream pop privilégiée par Laurence-Anne jusqu’ici. Elle laisse son subconscient transparaître dans les paroles grâce à l’utilisation de l’écriture automatique. Oniromancie, son troisième opus, sera lancé au mois de septembre.

Foo Fighters : un premier album sans Taylor Hawkins

Mercredi, Dave Grohl et sa bande des Foo Fighters ont lancé un deuxième avant-goût de l’album But Here We Are, qui doit sortir le 2 juin. Il s’agira du premier album du groupe depuis le décès de leur batteur Taylor Hawkins au mois de mars dernier en Colombie. La chanson Under You fait ainsi suite à Rescued, lancée en avril.

Les Foo Fighters amorceront le 24 mai une nouvelle tournée et les rumeurs vont bon train selon lesquelles ils prévoient annoncer un nouveau batteur avant de prendre la route. Selon différents médias américains, l’heureux élu pourrait être John Freese, qui a joué avec plusieurs groupes dont Nine Inch Nails, Guns n’ Roses et The Offspring.

P’tit Belliveau lance deux premières chansons en tant qu’artiste indépendant

L’auteur-compositeur-interprète acadien P’tit Belliveau a annoncé le mois dernier qu’il coupait les ponts avec l’étiquette Bonsound. J’ai envie de procéder en mode 100 % gobelin pour toujours , a-t-il écrit sur Instagram pour illustrer son souhait de travailler de manière complètement indépendante.

Il a amorcé ce nouveau pan de sa carrière lundi en dévoilant deux nouveaux titres, une pièce inédite intitulée Ej m’en fus et une reprise de la chanson La 20 d’Édith Butler, que vous pouvez écouter sur différentes plateformes.  (Nouvelle fenêtre) P’tit Belliveau sera en concert vendredi pour une quatrième fois au Club Soda à Montréal, avant de partir sur la route au Québec.

Alaclair Ensemble de retour avec Sauvetage

Des pères responsables qui ont décidé de prendre en main le sauvetage de cette culture québécoise. Voici comment le collectif de rap québécois Alaclair Ensemble a annoncé son retour dans un communiqué pour Sauvetage, un nouvel extrait qui frappe fort.

KNLO, Claude Bégin, Ogden et compagnie lanceront un nouvel album le 1er septembre. Les spectacles de lancement se tiendront le 7 septembre à l'Impérial Bell à Québec et les 29 et 30 septembre au Club Soda à Montréal.

La Bronze chante avec Wake Island

La chanteuse et comédienne Nadia Essadiqi, alias La Bronze, a dévoilé mardi une collaboration inattendue avec le duo de musique électronique Wake Island, originaire de Beirut, qui partage maintenant son temps entre New York et Montréal.

Les trois artistes se sont rencontrés en 2019 lors d’une tournée dans six villes du Maroc, en plateau triple avec le rappeur marocain Mobydick. Le trio propose la pièce électro pop <3 <~je~> 3>, accompagnée d’un vidéoclip fait maison.