Cette bâtisse blanche située entre la rue Centrale et le cimetière, en plein cœur de Memramcook, est un véritable chantier de construction.

De l’isolant rose et des panneaux de placoplâtre attendent d’être installés. Le plancher de bois franc est recouvert de poussière et de retailles de matériaux.

D'importants travaux de construction sont en cours dans la salle Mère Marie Léonie, à Memramcook. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Le projet piloté par Marie-Luce Quéverdo, artiste et directrice de la compagnie Danse en l’air, prend enfin forme après plus de trois ans de travail et de planification.

L’objectif est de rendre cette salle accessible aux arts du cirque, à la pratique des arts aériens et à la pratique artistique un peu marginale, des arts un petit peu moins connus , explique-t-elle.

La salle Mère Marie Léonie, près du cimetière de Memramcook. Depuis sa construction, cette ancienne grange a notamment accueilli les Chevaliers de Colomb et servi de gymnase. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Le projet, doté d’un budget de 350 000 $ provenant notamment de Patrimoine Canadien et de la Société de développement régional, va complètement transformer cette salle paroissiale qui appartient à l’archidiocèse catholique de Moncton.

Des bureaux, des loges et des toilettes vont être aménagés. Des arches vont être construites près du plafond – d’une hauteur de six mètres – afin de permettre aux artistes de cirque d’y accrocher des trapèzes et de longues bandes de tissu pour faire des acrobaties aériennes.

Ce croquis a été réalisé par le chef de chantier Louis Poitras. Il s'agit d'une ébauche de la structure qui permettra aux artistes de cirque d'accrocher leurs trapèzes et leurs tissus. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté: Marie-Luce Quéverdo

Marie Luce-Quéverdo veut créer un lieu qui ouvert aux artistes de cirque, mais aussi à d’autres créateurs tels que des danseurs contemporains et des artistes visuels.

J’aime bien dire que les possibilités sont infinies à partir du moment où vous avez une idée. C’est vraiment ça. Vous avez une idée un peu originale, un peu farfelue et vous voulez la réaliser? La salle est là pour ça.

Marie-Luce Quéverdo, directrice de la compagnie Danse en l'air, pilote un important projet afin de transformer la salle Mère Marie Léonie. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Lors de son ouverture, plus tard cette année, la salle pourra accueillir des résidences d’artistes, des cours et toutes sortes de manifestations et de performances culturelles.

La salle sera entièrement équipée; audio, lumières, régie, tout. La salle va vraiment être équipée à 100 % comme une salle de théâtre. Et mettra à disposition aux artistes des régisseurs s’ils ont besoin, des techniciens s’ils ont besoin , dit-elle.

La salle gardera une vocation communautaire, selon Marie-Luce Quéverdo. La banque alimentaire de Memramcook y gardera ses locaux. De plus, une cuisine communautaire et une scène extérieure vont être construites.

C’est d’ailleurs dans ce bâtiment que sera présenté le volet artistique de la 42e finale des Jeux de l’Acadie, du 28 juin au 2 juillet 2023. Ce volet sera consacré aux arts du cirque cette année et sera organisé par Marie-Luce Quéverdo et son équipe.