Feu vert au dédoublement de la Transcanadienne à la frontière du Manitoba et de l’Ontario

Les travaux pour le dédoublement de la route Transcanadienne, entre Falcon Lake et la frontière avec l’Ontario, ont commencé. Cette promesse budgétaire de la province vise à rendre ce tronçon plus sécuritaire.

Ce segment routier de 16 kilomètres ne comporte actuellement qu'une seule voie dans chaque sens.

La première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, explique qu'il s'agit d'une route commerciale importante et de l'un des tronçons d'autoroute les plus achalandés de la province.

Il s'agit d'une promesse de Mme Stefanson qui remonte à septembre dernier et qui a été réitérée dans le budget de 2023. Notre gouvernement s'est engagé à faire le travail , assure la première ministre.

Dans un premier temps, le jumelage se fera sur 700 mètres, juste à la frontière, ce qui permettra d'aligner la route avec la nouvelle autoroute à quatre voies de l'Ontario.

La province du Manitoba a aussi commandé une étude de faisabilité pour un projet de jumelage de l'autoroute sur les 16 kilomètres au complet. La firme Tetra Tech Canada Inc. a été retenue après un appel d'offres.

L'étude s’échelonnera sur une période de deux ans, en fonction de l’avancement des travaux. Les détenteurs de droits autochtones, les propriétaires fonciers et commerciaux seront tous consultés, selon la province.

La ministre des Transports de l'Ontario, Caroline Mulroney, se dit heureuse de constater que le gouvernement du Manitoba franchit cette étape importante, qui vise à rendre cette route plus sécuritaire et plus accessible pour les voyageurs.

Le directeur général de l'association des camionneurs, la Manitoba Trucking Association, Aaron Dolyniuk, se réjouit lui aussi de cette annonce. Il attend avec impatience la réalisation du projet. Il déclare que cette amélioration de la route aura un impact positif sur tous les usagers de la route.

Le dédoublement des 700 mètres de route devrait être terminé d'ici l'automne 2024.