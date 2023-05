Les besoins en main-d'œuvre indépendante ne cessent d'augmenter au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, ce qui continue de plomber les finances de l'organisation.

Un déficit d'exploitation de 59,6 millions de dollars sur un budget d'1 milliard de dollars est anticipé en 2023-2024, soit environ le double du déficit de l'année précédente.

De ce nombre, 77 %, soit 46,1 millions de dollars, sont attribuables aux besoins en main-d'œuvre indépendante. Le reste est dû à l'augmentation de l'indice des prix à la consommation (IPC) et à des frais d'intérêt, selon les documents présentés par l'organisation lors de l'adoption de son budget, vendredi midi.

« C'est vraiment les coûts de la main-d'œuvre indépendante qui nous tirent vers le bas à l'heure actuelle, en raison du maintien des services. » — Une citation de Jean-Christophe Carvalho, président-directeur général du CISSS du Bas-Saint-Laurent

En 2022-2023, le CISSS du Bas-Saint-Laurent a payé un taux horaire moyen de 137,40 $ au personnel des agences privées afin de pallier son manque d'employés.

De nombreux postes vacants

Actuellement, 400 postes sont vacants dans l'organisation qui compte 9900 employés. Cela représente 50 postes vacants de plus qu'en novembre 2022.

L'ouverture des maisons des aînés rajoute des postes au niveau du registre de postes qui sont aussi vacants , a toutefois précisé le Dr Carvalho. À Rimouski, le tiers des employés de la maison qui ouvrira ses portes cet automne ont été recrutés. À la Maison des aînés de Rivière-du-Loup, il en manque encore 90. C'est pourquoi ces deux nouvelles installations ouvrent de façon graduelle, à l'instar de plusieurs autres dans la province.

Les maisons des aînés de la région doivent ouvrir leurs portes graduellement en raison du manque de personnel. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Pier-Olivier Busque

Il faut se rappeler aussi que toutes les absences pour maladie ne sont pas dans les postes vacants, mais ce sont des postes qui sont dépourvus de titulaire parce qu'ils sont absents , précise le PDG .

D'autres efforts pour trouver du personnel

Afin d'avoir moins recours au personnel d'agence, le CISSS du Bas-Saint-Laurent compte sur le recrutement au Québec et à l'international, sur les formations accélérées de préposés aux bénéficiaires et sur une meilleure organisation du travail.

Quand on parle d'horaires de 12 heures, de l'autogestion des horaires, ça se veut aussi d'être en mesure d'organiser les conditions de travail de nos employés pour faire en sorte de couvrir au maximum les horaires avec les ressources dont on dispose, et ensuite venir soutenir avec de la main-d'œuvre indépendante là où c'est requis, mais après avoir optimisé la gestion des conditions de travail , explique le Dr Carlvalho.

Entre 2019 et aujourd'hui, le taux de main-d'œuvre indépendante au CISSS du Bas-Saint-Laurent est passé de 0,7 % à plus de 4 %.

Avec la collaboration d'Émie Bélanger