Le fédéral investira jusqu’à 4,5 M$ pour lutter contre la violence armée à Winnipeg

Dans un communiqué de presse publié vendredi, le ministère de la Sécurité publique du Canada explique que la Ville distribuera ces sommes à des projets communautaires destinés aux jeunes impliqués dans des gangs ou susceptibles de les rejoindre, les aidant à se préparer à réussir dans la vie .

Le ministre des Affaires du Nord et député de Saint-Boniface-Saint-Vital, Daniel Vandal, s'est désolé, en conférence de presse de voir trop souvent les impacts des activités criminelles à Winnipeg . Il ajoute qu'Ottawa partage la volonté de la Ville de faire une différence.

Être sévère à l'égard du crime, n'est simplement pas suffisant. On doit s'attaquer aux causes du problème et ça commence au niveau communautaire. Le fédéral est convaincu que pour éliminer la violence armée, on doit faire de la prévention et de l'intervention , soutient le ministre Vandal.

Il précise que la Ville de Winnipeg décidera à quel organisme ces fonds seront octroyés et n'exclut pas qu'ils puissent aussi servir à des organismes autochtones.

Le maire de Winnipeg, Scott Gillingham, salue cet investissement. Ces sommes d'argent vont nous aider à explorer de nouvelles options et de nouveaux partenariats pour lutter contre la criminalité par armes à feu , a-t-il affirmé, lors de la conférence de presse.

En investissant dans des mesures préventives et en nous concentrant sur les jeunes à risque, nous créons des rues, des bibliothèques et des arrêts de transport en commun plus sûrs et nous offrons à nos jeunes un avenir plus prometteur.

Le mois dernier, après une attaque au couteau perpétré par un adolescent au centre commercial CF Polo Park, à Winnipeg, un policier de Winnipeg se disait préoccupé par des motifs plutôt faibles pour commettre ces actes de violence. Une paire de chaussures avait été à l'origine de l'attaque selon lui.

Depuis le début de l'année 2023, 13 homicides ont été recensés à Winnipeg.