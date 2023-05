Bière du capitaine

Brasserie La Fosse, Radiance, Lager mexicaine, 5,95$ Photo : La Bière à Boire

Cette Lager mexicaine tire son goût rafraichissant grâce à l’ajout de sel, et sa texture gourmande, à cause du maïs. Or, le gel pourrait avoir des impacts sur les producteurs de maïs. Cette blonde de la microbrasserie La Fosse à Donnacona est une bonne façon de les soutenir.

Hommage

Guy Lafleur Signature Cabernet Franc Niagara Peninsula 2019, Code SAQ : 14363507, 39,00 $ Photo : Courtoisie / SAQ

L’ancien joueur étoile des Remparts, Guy Lafleur adorait le vin et comme plusieurs amateurs, il avait envie de produire ses propres cuvées. L’ancien numéro 10 a choisi d’encourager la viticulture canadienne en s’associant au domaine Tawse dans la péninsule du Niagara. Son cabernet franc est complété par un soupçon de merlot. Cet ajout ajoute de la gourmandise au vin. À la fois épicé avec des notes de fruits mûrs, ses tannins sont veloutés. Son acidité et sa longueur en bouche indique cependant qu’il pourra se bonifier plusieurs années en cave. Une bouteille gagnante avec les hamburgers.

Bulles solidaires

Domaine Bergeville Le Blanc Brut 2020 Code SAQ :13374562, 29,85 $ Photo : Courtoisie /SAQ

Depuis deux semaines, plusieurs domaines québécois sont sur le pied d’alerte pour sauver la prochaine récolte. Car à cette période de l’année, les nuits sous zéro sont fatales pour les bourgeons. Le domaine Bergeville, situé à Saint-Catherine d’Hatley, en Estrie, a mis tout en œuvre pour protéger ses vignes du froid. Ses vignerons croient avoir évité le pire. Néanmoins, la récolte 2023 s’annonce plus petite et surtout, très couteuse, en raison des efforts déployés depuis les derniers jours. Pour souligner leur travail, ce mousseux du domaine Bergeville fera des heureux. L’assemblage des hybrides frontenac blanc, seyval, vidal et frontenac gris sent les fruits mûrs et le miel. En bouche, les bulles vives et croquantes sont festives.

Mielleux rosé

Beezz viticole, gamaret, domaine du Nival et Desrochers, 20$ (épiceries fines) Photo : La QV

Qui aurait cru qu’hydromel et raisins feraient un aussi bon mélange? Dans les Hautes-Laurentides, la ferme apicole Desrochers y a cru. Naline Dupuis Desrocherset Géraud Bonnet élaborent depuis 15 ans des hydromels hors du commun. Ils nous offrent une nouvelle série inusitée en partenariat avec des vignerons québécois. Cet hydromel rosé est produit avec des peaux de raisins de gamaret provenant du domaine Nival. Le résultat est à la fois frais et savoureux. Les notes de miel et de fleurs sont bonifiées par celles de petits fruits rouges. Subtilement pétillant, sec et épicé, vous ne verrez plus jamais l’hydromel comme avant!