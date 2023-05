La Cour d'appel de l'Ontario rejette l'appel de Dimitry Papasotiriou et confirme le verdict d'un tribunal inférieur, qui l'a reconnu coupable en 2018 du meurtre de son mari, Allan Lanteigne.

La victime a été tuée en 2011 dans la résidence qu'elle partageait avec l'avocat à Toronto. Le complice de M. Papasotiriou avait aussi été condamné pour meurtre prémédité.

Dans ses arguments en appel, la défense Dimitry Papasotiriou soutenait que le verdict de culpabilité au premier procès était déraisonnable et qu'il devait être annulé. Elle avait demandé l'acquittement.

La défense avançait ensuite que la conduite du co-accusé Michael Ivezic pendant le procès avait privé son client de son droit à un procès équitable et entraîné une erreur judiciaire.

Sur ce dernier point, M. Papasotiriou demandait que sa condamnation soit annulée et qu'un nouveau procès soit ordonné pour l'accusation de meurtre prémédité.

Les trois juges de la Cour d'appel de l'Ontario (que l'on voit ici au centre-ville de Toronto) ont rendu par écrit vendredi leur décision. Photo : AVEC L'AUTORISATION DE SARA LITTLE

Dans son jugement, la Cour d'appel de l'Ontario conclut que le jury aurait pu être convaincu que la culpabilité de Dimitry Papasotiriou était la seule conclusion raisonnable possible compte tenu des preuves circonstancielles qu'il a analysées dans son ensemble.

En ce sens, écrit-elle, le verdict du jury à l'époque n'était pas déraisonnable.

Elle rappelle par ailleurs que le juge de première instance avait pris plusieurs mesures pour minimiser tout effet préjudiciable que la conduite de M. Ivezic aurait pu avoir sur M. Papasotiriou pendant le procès.

Un triangle amoureux suspect

Dimitry Papasotiriou a rencontré Allan Lanteigne en 2004 et ils s'étaient mariés quelques mois plus tard avant d'acheter une maison sur l'avenue Ossington à Toronto en 2006.

M. Papasotiriou était avocat et œuvrait dans le domaine immobilier. Son mari, qui était comptable à l'Université de Toronto, était aussi traiteur le soir et les week-ends.

L'avocat a rencontré son amant Michael Ivezic sur un site Web pour hommes gais vers décembre 2008 et janvier 2009. M. Ivezic, qui avait une femme et une famille, vivait à Mississauga.

M. Lanteigne, qui avait connaissait la relation extraconjugale de son conjoint, semblait néanmoins peu enclin à mettre fin à sa relation avec M. Papasotiriou ou à quitter leur domicile conjugal.

Il était néanmoins contrarié de fournir de l'argent à M. Papasotiriou pour que son mari puisse payer le voyage de M. Ivezic en Europe pour être avec lui.

M. Lanteigne, 49 ans, s'était d'ailleurs considérablement endetté pour subvenir aux besoins de son époux.

Les deux assassins d'Allan Lanteigne, Demitry Papasitiriou et Michael Mladen Ivezic. Photo : CBC

Un voyage de MM. Papasotiriou et Ivezic en Suisse en 2009 mettra fin à la relation maritale de M. Lanteigne. Ce dernier continuera toutefois à vivre dans la maison de la rue Ossington.

M. Papasotiriou, qui était ensuite retourné vivre en Grèce, avait suggéré à son ex-conjoint de garder la maison et d'y poursuivre les rénovations dans le but de la vendre et de partager les profits entre eux.

L'avocat avait même proposé à M. Lanteigne de venir vivre en Grèce, où une occasion d'affaire dans l'immobilier venait de s'offrir à l'avocat grâce, notamment, à l'aide de son père qu'il avait rejoint dans la mère patrie.

Au cours de la même période, M. Papasotiriou était en contact régulier avec M. Ivezic, qui se trouvait dans la région de Toronto.

Le jour du meurtre, le 2 mars 2011, M. Papasotiriou avait envoyé plusieurs courriels à son ancien mari pour lui demander de se rendre directement à la maison dans le but de se parler au téléphone.

M. Lanteigne sera retrouvé mort le lendemain après-midi. La Couronne avait expliqué au procès que M. Ivezic attendait la victime dans sa résidence dont il avait les clefs et qu'il l'avait frappée à mort avec un gourdin.

M. Ivezic avait alors été arrêté et M. Papasotiriou avait été extradé de Grèce en 2013 pour meurtre prémédité.

Mobile du meurtre

Le procès des deux amants avait démontré qu'ils espéraient empocher la police d'assurance-vie de deux millions de dollars de la victime pour aller vivre ensemble en Grèce.

M. Ivezic avait témoigné pour sa défense au procès, où il avait présenté un alibi, mais la Couronne avait révélé au jury que ses traces d'ADN avaient été prélevées sous les ongles de la victime.

M. Papasotiriou avait pour sa part préféré ne pas témoigner à la barre de leur procès conjoint.

L'ex-procureure générale de l'Ontario, Madeleine Meilleur, avait ordonné la tenue d'un procès après qu'un juge eut déclaré en 2014 que la Couronne n'avait pas assez de preuves contre M. Papasotiriou. Photo : Radio-Canada

La Cour d'appel avait déjà rejeté en 2020 la requête de l'amant de l'avocat, Michael Ivezic, qui avait commis le meurtre pendant que Dimitry Papasotiriou l'attendait en Europe.

À l'époque, la défense de M. Ivezic avait remis en question l'admissibilité de certains éléments de preuve que la Couronne avait retenus contre lui et certaines directives du juge de première instance au jury.

Elle soutenait également que M. Papasotiroiu, qui avait représenté son amant lors des requêtes d'avant-procès, avait été d'une assistance juridique inefficace,

La défense de M. Ivezic avait demandé à la Cour d'appel d'annuler la condamnation de son client et d'ordonner un nouveau procès pour l'accusation de meurtre au premier degré.

Avec la conclusion de ces deux appels, la longue saga judiciaire des deux assassins est maintenant terminée.

Le plus haut tribunal de l'Ontario confirme donc leur condamnation à la perpétuité sans aucun droit de libération conditionnelle avant 25 ans.