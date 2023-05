Une innovation qui vient des États-Unis…

La journaliste Mélanie Bourgeois interviewe Linda Brousseau sur la mise en place du projet Amber au Québec.

Le 26 mai 2003, l’animatrice de l’émission L’heure du midi, Pascale Nadeau, parle de l’implantation au Québec, ce jour-là, du projet Amber comme d’un outil qui va aider le travail des policiers dans leurs recherches d’enfants disparus.

La journaliste Mélanie Bourgeois explique que le projet Amber est né en 1996 aux États-Unis à la suite de la disparition, puis au meurtre, d’une enfant au Texas, Amber Hagerman.

La faible diffusion de la disparition d’Amber Hagerman dans les médias, constatent les autorités, a probablement contribué à son décès.

Pour corriger cette lacune, on crée un système de transmission d’alerte qui sera diffusée le plus largement possible par les corps policiers et les médias de manière très rapide.

C’est l’alerte Amber dont la mise en application deviendra une loi sur l’ensemble du territoire américain.

Au Canada, l’Alberta et l’Ontario seront les premières provinces à mettre en place le projet Amber en 2002.

Le Québec suit leur exemple en 2003.

Mélanie Bourgeois interviewe aussi Linda Brosseau de la Gendarmerie royale du Canada.

Celle-ci explique l’étendue des partenariats entre les différents corps policiers et agences et ministères des différents paliers de gouvernements pour mettre en place le projet Amber.

Un système bien implanté après 15 ans d’existence

En 2017, voilà 15 ans que le système d’alerte Amber a été mis en place dans la province de l’Alberta.

Reportage du journaliste Frédéric Arnould sur le fonctionnement des alertes Amber

Comme le souligne le 15 septembre 2017 l’animatrice du Téléjournal Pascale Nadeau, on ne déclenche pas une alerte Amber pour un oui ou pour un non.

Le journaliste Frédéric Arnould explique plus en détail ce qui peut motiver le déclenchement d’une telle alerte.

Il existe des critères bien spécifiques à respecter.

Pour être efficace, une alerte Amber doit aussi être relayée rapidement et de manière très large.

C’est pourquoi les télévisions et les radios doivent obligatoirement retransmettre une alerte Amber lorsqu’elle est lancée par les corps policiers.

Cette alerte peut interrompre les émissions qui sont en ondes et est précédée par un son très strident facilement reconnaissable.

D’autres plateformes de diffusion, comme Facebook et www.alerteamber.ca, existent pour s’informer si un enlèvement d’enfant a eu lieu.

… et qui rejoint beaucoup de monde

Depuis avril 2018, les fournisseurs canadiens de service de téléphones cellulaires sont obligés par le gouvernement fédéral de diffuser les alertes Amber.

En 2018, 31 millions de Canadiens sont abonnés aux services de téléphonie de sans-fil.

Reportage du journaliste Frédéric Arnould sur la mise en application des alertes au public, dont les alertes Amber, sur les téléphones cellulaires Pascale Nadeau anime le Téléjournal.

C’est probablement la manière la plus efficace d’atteindre le plus grand nombre au pays, affirme le journaliste Frédéric Arnould, dans un reportage présenté au Téléjournal le 6 avril 2018.

Outre les alertes Amber, la population canadienne recevra des avertissements sur leurs appareils cellulaires dans des cas de météo extrême, de catastrophe naturelle ou d’attaque terroriste.

Le système n’est cependant pas sans failles.

Ainsi, de fausses alertes au tsunami ou d’attaque au missile sur New York et Hawaï, ont provoqué des mouvements de panique injustifiés au sein de la population.

Les spécialistes assurent que ces problèmes seront réglés avec le temps.

Il y a encore un autre problème potentiel : l’utilisation des téléphones cellulaires pour la diffusion de tels messages peut-elle augmenter la vulnérabilité des données personnelles?

Les fournisseurs affirment que la diffusion des alertes est effectuée sur un canal dédié qui en aucun cas ne peut avoir accès aux renseignements personnels des Canadiens.

Depuis 2002, plus d’une centaine d’enfants ont pu être sauvés grâce au projet Amber au Canada.