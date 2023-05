Drainville n’entend pas adopter une loi-cadre contre les violences sexuelles à l’école

Malgré les demandes répétées de l'opposition et de divers groupes de pression, le ministre de l'Éducation Bernard Drainville n'entend pas appeler un vote sur le projet de loi visant à mettre en place des protocoles pour traiter les cas d'agression sexuelle dans les écoles de la province.

C'est du moins ce qu'a affirmé l'attachée de presse du ministre en réponse aux questions de Radio-Canada à ce sujet.

Le projet de loi, redéposé par la députée de Québec solidaire Ruba Ghazal le 30 avril dernier, restera visiblement à nouveau lettre morte. La députée solidaire Christine Labrie en avait déposé une première mouture en 2021, morte au feuilleton lors du déclenchement des dernières élections.

Nous allons laisser le temps aux nouvelles dispositions du [projet de loi sur le Protecteur de l'élève] d'entrer en vigueur , a répondu par texto Florence Plourde, attachée du ministre Drainville. Ça le sera dès la rentrée 2023.

À la prochaine rentrée, le Protecteur national de l'élève, Jean-François Bernier, doit mettre en place un plan complet sur les violences sexuelles , affirme Mme Plourde. Nous avons aussi ajouté une formation obligatoire pour les enseignants sur les violences sexuelles , ajoute-t-elle.

« Donc, avant de se lancer dans une autre loi, on veut laisser la chance au [Protecteur national de l'élève] de faire ses preuves. » — Une citation de Florence Plourde, attachée de presse du ministre Bernard Drainville

Cette nouvelle intervient alors que des victimes, des parents et des membres de l'opposition à Québec ont tenu vendredi matin une conférence de presse à Montréal pour demander une fois de plus l'adoption d'une telle loi, sous l'impulsion du collectif La voix des jeunes compte, qui milite en ce sens depuis plusieurs années.

Ils dénonçaient de nouveaux cas d'agressions sexuelles rapportés cette semaine par le quotidien Le Devoir. Ces gestes auraient été posés par un enseignant d'une école secondaire de Montréal et un élève d'un établissement scolaire de Cowansville. Des victimes et des parents ont rapporté ne pas avoir été pris au sérieux par la direction de ces écoles et avoir eu du mal à porter plainte.

Plus de détails suivront...