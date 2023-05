Les Innus de Petapan commencent leurs consultations sans entente avec Québec

Des élus des trois communautés, soient de Mashteuiatsh, d'Essipit et de Nutashkuan, se sont rencontrés cette semaine pour faire le point sur la situation.

Le chef de la communauté de Mashteuiatsh, Gilbert Dominique, indique qu’ils ont convenu d’informer leurs membres des avancées.

On veut s’assurer que nos populations comprennent bien l'ensemble des enjeux et le contenu du projet de traité. […] On veut prendre de l’avance et présenter les enjeux convenus avec Québec, mais aussi les éléments en attente avec Québec , explique-t-il.

« Ce qu’on a sur la table, c’est de grande valeur, malgré qu'il reste, bien entendu, quelques enjeux à finaliser avec le gouvernement du Québec. » — Une citation de Gilbert Dominique, chef de la communauté de Mashteuiatsh

Gilbert Dominique, chef du conseil de bande de Mashteuiatsh (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Delphine Jung

Il fait savoir que les consultations vont s'échelonner sur une période d’environ 12 mois.

C’est une étape importante. En bout de piste, ce sont nos populations qui vont avoir le pouvoir d’accepter ou non le projet de traité par un référendum , précise le chef.

Le Regroupement Petapan représente les communautés innues de Mashteuiatsh au Saguenay-Lac-Saint-Jean ainsi qu'Essipit et Nutashkuan sur la Côte-Nord. Photo : Radio-Canada

À terme, les négociations permettraient l'adoption du premier traité signé entre des communautés autochtones, le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec depuis les conventions de la Baie-James et du Nord-Est dans les années 1970.

Contrairement à ceux-ci, le traité de Petapan ne compromettrait pas les droits ancestraux des communautés de Mashteuiatsh, Essipit et Nutashkuan sur leurs territoires, mais les préciserait, tout en établissant des relations entre nations avec Québec et Ottawa.

Québec se fait attendre, malgré ses engagements

Le gouvernement Legault s’était engagé à signer l’entente d’ici le 31 mars dernier.

Mais la semaine dernière, le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, a admis que Québec n'est pas encore prêt à signer le traité Petapan, alors que le dossier a été réglé avec Ottawa.

Je comprends le[s] chefs de s’impatienter, qui disent qu’on doit avancer. Ils ont raison. Sauf qu’on doit faire les choses correctement. La dernière chose qu’on veut, c’est de présenter un traité et d’avoir des communautés qui sortent dans les rues en [signifiant] leur désaccord , avait déclaré le ministre Lafrenière vendredi dernier.

Le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Les chefs de Petapan réitèrent leur souhait de conclure une entente avec le gouvernement provincial dans les plus brefs délais.

Malheureusement, on a un projet de traité incomplet parce que Québec tarde à soumettre ses dernières propositions aux différents textes que nous leur avons soumis il y a déjà plusieurs mois , ajoute le chef Dominique.

Les Innus de Petapan avaient réussi à s'entendre avec Ottawa ce printemps. Les chefs innus et Ottawa gardent espoir, mais s'expliquent mal l'attitude de Québec. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jérôme Gill-Couture

Au moment d’écrire ces lignes, le Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuit du Québec n’avait pas encore répondu aux demandes d’entrevues de Radio-Canada.

Le traité Pétapan ferait en sorte, notamment, que les Innus auront droit à des redevances en contrepartie de l'exploitation des ressources se trouvant sur leurs territoires ancestraux. Ils devront aussi être adéquatement consultés quant aux projets sur leurs territoires.