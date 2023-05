Les cinémas à l’Île-du-Prince-Édouard se relèvent de Fiona

Le changement au complexe cinématographique de Charlottetown (le Cineplex Cinemas) est considérable. C'est lumineux, spacieux et tout sent encore le neuf. Le complexe a connu une véritable transformation au cours des huit derniers mois.

« Quand je suis entré, il y avait de l'eau partout. C'était comme de l'eau de mer avec son odeur et sa mousse, le tout accompagné de sable. C'est comme ci l'ouragan avait pris l'eau pour la déposer dans le cinéma. » — Une citation de Ryan Kerney , directeur du complexe cinématographique de Charlottetown

Les réparations ont duré huit mois. On a remis les installations en état et on en a profité pour améliorer le confort de la clientèle, à commencer par les sièges.

Nous avons remplacé tous les sièges, soit un peu moins de 1000. Ces sièges sont plus grands, plus espacés et surtout plus confortables , assure le directeur du complexe cinématographique.

Ryan Kerney est le directeur du complexe cinématographique de Charlottetown. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Dévastation au ciné-parc

Bob Boyle, propriétaire d'un ciné-parc situé à Brackley Beach, aura besoin de nouveaux arbres.

« J'ai arrêté de compter après 300 arbres. C'était trop triste! » — Une citation de Bob Boyle , propriétaire d'un ciné-parc

La tempête post-tropicale Fiona a complètement transformé le paysage du ciné-parc en renversant des arbres. La route est désormais visible des lieux. Quant à la séparation entre les deux écrans, elle a disparu. C'est complètement différent depuis le passage de Fiona, explique Bob Boyle.

L'entrée du ciné-parc de Brackley est méconnaissable. La grande majorité des arbres est tombée pendant le passage de la tempête post-tropicale Fiona. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Le propriétaire du ciné-parc n'a d'autre choix que de s'adapter à ce changement de décor. Il a par exemple, remplacé les arbres qui séparaient les deux écrans par des remorques de camions.

Ensuite, il compte installer deux conteneurs pour limiter les perturbations sonores et visuelles entre les deux écrans en attendant que les arbres repoussent.

Replanter est un véritable défi , souligne Bob Boyle. Il compte s'appuyer sur des producteurs locaux pour planter des arbres, comme des cèdres qui sont à la fois résistants et qui grandissent relativement rapidement.

Bob Boyle est le propriétaire du ciné-parc de Brackley Beach. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Trentième anniversaire en vue pour le City Cinema

Fiona a malmené le complexe cinématographique et le ciné-parc, mais elle a épargné le City Cinema situé dans le centre-ville de la capitale insulaire. Comme il n'y a pas de dégâts, la direction peut se concentrer sur l'avenir et les célébrations du trentième anniversaire du cinéma.

Nous préparons déjà notre trentième anniversaire. C'est en septembre. Ensuite nous allons passer l'année entière à le célébrer , explique Grace Kimpinski, la présidente de la Charlottetown Film Society.

Le City Cinema va fêter son trentième anniversaire en septembre 2023. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Car rien ne semble perturber ce cinéma indépendant, ni la COVID-19 ni la concurrence du ciné-parc et du complexe cinématographique.

« J'aime le ciné-parc. Je vais au cineplex voir des films que nous ne projetons pas, mais je pense que nous partageons la même passion pour le cinéma. » — Une citation de Grace Kimpinski , présidente de la Charlottetown Film Society

Grace Kimpinski est la présidente de la Charlottetown Film Society. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

De la place pour tout le monde

Tous les intervenants du domaine partage cette passion pour le cinéma. Selon eux, le marché est assez grand pour tout le monde.

Il y en a assez sur le marché pour que les gens désirent aller ici ou là. Il y a de la place pour tout le monde , croit Ryan Kerney.

« Il existe une légère concurrence, certes, mais on a chacun un public différent. Le City Cinema a le sien, le cineplex aussi, donc je pense que la volonté est là pour nous de travailler ensemble, et en harmonie. » — Une citation de Bob Boyle , propriétaire d'un ciné-parc

Le marché du cinéma en pleine ébullition devrait attirer beaucoup de cinéphiles cette année, car il y aura 30 % plus de films lancés cet été comparativement à 2022, selon Ryan Kerney.