La STO doit annuler quotidiennement une vingtaine de trajets par manque de chauffeurs

Tout comme plusieurs entreprises de la région, le transporteur gatinois doit faire face au défi de manque de main-d'œuvre qui affecte son offre de service.

Ainsi, sur près de 2500 trajets offerts quotidiennement en semaine, près d’une vingtaine doivent être annulés en raison principalement d’un manque de chauffeurs, selon le directeur général de la STO, Patrick Leclerc.

« Nos équipes travaillent d'arrache-pied pour protéger le plus possible le service qu'on offre. Mais c'est possible que la clientèle voie des annulations sur le réseau, en raison de la pénurie de main-d'œuvre qu'on vit actuellement. » — Une citation de Patrick Leclerc, directeur général de la STO

Alors que ces annulations représentent moins de 1 % des trajets planifiés, insiste le directeur général de la STO, il assure que l’opérateur de transport fait tout pour atténuer les impacts de ces annulations.

Le directeur général de la Société de transport de l'Outaouais, Patrick Leclerc Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

Nos équipes à la répartition et à la régulation vont combler les manques. Quand c'est quelque chose qui est prévu, on va combler par du temps supplémentaire, toujours quand c'est possible. On va mettre des doubleurs aussi sur le réseau avec les chauffeurs lorsqu'il y en a de disponibles , énumère Patrick Leclerc. Donc, c'est un travail qui se fait vraiment au quotidien. On adapte, on communique avec la clientèle.

Le transporteur gatinois rappelle aussi que des annulations peuvent être dues à des bris mécaniques ou des retards sur le réseau liés à la congestion routière, des travaux routiers ou bien des accidents.

Fidéliser les employés

Alors que plusieurs initiatives sont menées par le transporteur gatinois pour attirer de nouveaux employés, le président du syndicat des chauffeurs de la STO, Mario Belec, croit que la direction devrait miser sur la fidélisation des employés pour endiguer le problème de la pénurie de chauffeurs.

La STO , qui est toujours en mode séduction pour avoir du nouveau personnel, doit continuer ce mode séduction là. Mais la STO a actuellement tous les outils entre ses mains pour fidéliser les employés qui sont déjà à l'emploi de l'entreprise , confie Mario Belec.

« Il faut que la STO mette autant d'énergie pour garder ses employés qu'elle le fait pour les attirer. » — Une citation de Mario Belec, président du syndicat des chauffeurs de la Société de transport de l'Outauouais

Le syndicat des chauffeurs qui négocie présentement sa nouvelle convention collective souhaiterait entre autres que l’employeur offre de meilleures conditions de travail, avec notamment une meilleure conciliation travail-famille pour les chauffeurs qui ont souvent des horaires atypiques.

De son côté, le directeur général de la STO s’est montré optimiste quant à la suite des négociations avec le syndicat et espère trouver les façons d’ajuster les horaires, puis d'offrir un bon service à la clientèle tout en répondant aux besoins de nos employés .

Une offre trop ambitieuse?

Le service d’automne, dont le plan sera déposé et adopté par le conseil d’administration à la fin du mois de mai, ne devrait pas comporter de baisse de trajets, selon le responsable de la STO .

Toutefois, le transporteur gatinois devrait apporter des ajustements à son offre de service pour mieux répondre à la demande.

On essaie de maintenir l'offre pour répondre aux besoins de la clientèle , explique Patrick Leclerc. On a vu là une recrudescence de l'achalandage, qui est une très bonne nouvelle avec le retour des employés fédéraux. Donc on est à 73 % [du niveau d'achalandage pré-pandémique] , donc l'offre, on l'a modulée justement pour avoir le bon équilibre entre le personnel qu'on a pour offrir le service et les besoins de la clientèle.

De son côté, le syndicat abonde dans le même sens et croit qu’il faut revoir l’offre pour mieux répondre aux besoins de la clientèle.

Il faut revoir notre offre de service sans la baisser parce que quand l'autobus passe, même si c'est juste pour un client, c'est un client qui a besoin de se rendre quelque part , indique Mario Belec.

Avec les informations d'Alexandra Angers et Johan Savoy