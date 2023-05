Le projet du Carré Belvédère dans le district d’Ascot est l’un des plus importants développements résidentiels en cours sur le territoire de Sherbrooke. Près de 850 nouveaux logements se sont ajoutés dans le quartier au cours des quatre dernières années et si tout se passe comme prévu, il y en aura au total 2300 lorsque le projet sera complété. L’arrivée de ces nouveaux résidents permet de densifier le secteur, mais apporte un bon nombre de désagréments: augmentation significative de la circulation routière, perte d’espaces verts, pression sur les infrastructures municipales.

Ce que j'entends beaucoup, même des gens qui habitent le Carré Belvédère, c'est qu’on n'a pas beaucoup d'espaces communs, souligne la conseillère municipale, Geneviève Laroche. Il n'y a pas encore de parc. Il manque d’arbres, de verdure. Je pense que tous ces éléments créent des blessures dans le secteur.

La conseillère municipale, Geneviève Laroche. Photo : Radio-Canada / Martin Bilodeau

Le promoteur de projet immobilier, Roland Mongeau, croit pour sa part que son projet est apprécié et répond à un manque de logements à mi-chemin entre les universités Bishop’s et de Sherbrooke et à deux pas de l’autoroute 410. C'est un secteur de la ville qui était complètement ignoré depuis 40 ans. C'est un quartier que les gens ont adopté très vite , fait-il remarquer.

« Les gens veulent venir au Carré Belvédère alors que le Conseil municipal ne l'aime pas depuis le début! » — Une citation de Roland Mongeau, promoteur du Carré Belvédère

Un boisé aménagé

L’élue du district d'Ascot, qui est aussi la présidente de la Commission de l’aménagement du territoire, estime que, malgré les désagréments, il est encore possible d’améliorer le milieu de vie existant dans la partie déjà construite.

C'est sûr qu'on peut travailler dans l'environnement qui a été créé. [On pourrait] le verdir davantage en ajoutant des arbres , donne-t-elle en exemple. Elle souligne qu’un espace de jeu pour les enfants est prévu, qu’un milieu naturel a été préservé et qu’il sera accessible aux citoyens. Ces derniers seront d’ailleurs consultés en juin sur l’aménagement futur de cet espace, que plusieurs appellent le boisé des géologues, que le promoteur avait l’obligation de céder à la Ville.

Une partie du boisée des géologues a été préservée et sera accessible à la population. Photo : Radio-Canada / Martin Bilodeau

Martin Gagnon, le président de l’Association des espaces verts de Sherbrooke ( ACEVS ), est d’ailleurs voisin du Carré Belvédère. Il souhaite que la Ville agisse rapidement pour réaliser les travaux d’aménagement dans ce boisé. Il regrette encore l’époque où les pruches centenaires se tenaient fièrement debout dans cet espace fréquenté par les résidents du secteur.

« Quand on rentrait là, on se sentait comme si on était dans une cathédrale! » — Une citation de Martin Gagnon, président de l’Association des espaces verts de Sherbrooke

[Ce qui reste] du boisé des géologues, c'est juste 10 % de toute cette superficie de 38 hectares. En l’espace de 15 minutes, on va faire le tour , se désole-t-il.

Agir au lieu d’intervenir

Les constructions du Carré Belvédère et celle du projet Ménestrel, situé un peu plus au sud entre le parc Belvédère et l’école du Phare, créent une pression importante sur les infrastructures municipales. Roland Mongeau nous informe que le réseau d'égouts domestiques devient saturé et que la Ville doit évaluer les correctifs à apporter. Depuis novembre, aucun nouveau permis de construire n’a été accordé pour les phases futures de son projet.

Pour l'instant, ça ne bouge plus. J'ai hâte de rencontrer Mme Laroche pour voir ce qu'elle a en tête. Parce que si le conseil municipal n'alloue pas les crédits pour désengorger le système d'égout, le Carré Belvédère est sur la glace.

Le coût des logements au Carré Belvédère à Sherbrooke varient de 1200 $ à 1950 $. Photo : Radio-Canada / Martin Bilodeau

Autre impact important de l’ajout de ces nouvelles adresses est l’augmentation de la circulation automobile, même si la Ville ne peut, pour l’instant, chiffrer cette hausse. Une étude de circulation est en cours et, c’est à partir de cette dernière que des correctifs seront apportés, soutient Geneviève Laroche. On est en train de penser aux solutions. Le plan de circulation nous dira où sont les meilleurs endroits pour installer une lumière ou des panneaux d’arrêt et où on devra faire des aménagements qui vont permettre plus de fluidité. Je pense aussi qu’il faut penser au transport en commun et au transport actif. C'est essentiel pour la suite.

D’autant plus qu’une nouvelle école primaire sera construite dans le quartier pour justement répondre à la hausse croissante des jeunes familles. Au-delà de ces interventions, Geneviève Laroche croit qu’il faut, dans l’avenir, prévoir les impacts que peut avoir un nouveau quartier sur la circulation. Agir avant au lieu d’intervenir après et favoriser le transport collectif et actif pour offrir une alternative à la voiture.

L’arrivée de milliers de nouveaux résidents au Carré Belvédère n’apporte pas que des points négatifs. Ils augmentent le potentiel commercial du secteur. Un restaurant McDonald’s s’est installé récemment au coin des rues Belvédère et Thibault. Un mini centre commercial est en construction sur le même terrain. On travaille encore sur une épicerie. Ça chemine , tient à souligner Geneviève Laroche. Elle ajoute qu’une nouvelle ressource à Entreprendre Sherbrooke vient d’être embauchée pour dynamiser tout le district. Mon objectif, c'est que tout le monde puisse avoir, à distance de marche, des commerces intéressants qui se complètent bien. Mais ce n'est pas des choses qui se font malheureusement en criant ciseaux.

Plus exigeant sur la protection des milieux

La conseillère municipale se montre optimiste pour la suite des choses au Carré Belvédère et croit qu’il est possible de faire des gains appréciables lors de la réalisation des prochaines phases. Elle tend d’ailleurs la main au promoteur pour que ce grand quadrilatère soit plus agréable pour l’ensemble des citoyens qui l’habitent.

Le Carré Belvédère à Sherbrooke pourrait compter 2300 adresses lorsqu'il sera complété. Photo : Radio-Canada / Martin Bilodeau

Je pense qu'on a un gros devoir de travailler avec le promoteur pour faire un projet qui va s'inscrire différemment de ce qu'on voit en ce moment. Il y a des secteurs encore boisés. On va peut-être faire un petit peu plus de densité à certains endroits, mais on va préserver davantage de milieux naturels. On va être plus exigeant sur la plantation d'arbres, on va exiger aussi des espaces publics.

Martin Gagnon de l’Association des espaces verts de Sherbrooke aimerait bien que les phases subséquentes du Carré Belvédère puissent se réaliser dans un esprit nouveau par le biais d’un comité mixte formé du promoteur, de la Ville et des citoyens du secteur. L’objectif étant de préserver les milieux humides restants et, dans un monde idéal, appliquer la règle du 3/30/300. L’idée est de voir au moins trois arbres depuis son domicile, se déplacer dans le quartier avec un couvert arboré de 30 % et vivre à moins de 300 mètres d’un espace vert pour pouvoir s’y rendre à pied, explique Martin Gagnon. Selon le programme Milieux de vie en santé de Nature Québec, cette approche permet à la nature de retrouver sa place dans les villes. C'est appuyé par des bénéfices socio-économiques et de santé mentale et physique , ajoute Martin Gagnon.

La conseillère municipale, Geneviève Laroche, souhaite que les prochaines phases du Carré Belvédère permettent de préserver davantage d'espaces verts. Photo : Radio-Canada / Martin Bilodeau

Roland Mongeau se dit prêt à s'asseoir avec l'administration municipale et croit qu’il est souhaitable de travailler pour le bien-être de l’environnement. Même si le prix d’un logement au Carré Belvédère varie de 1200 à 1950 $ par mois, il y a de la place pour du logement abordable et du logement social, dit-il. On a déjà des ententes signées avec la Coopérative d'habitation pour la future phase et 50 unités de logement sont déjà réservées.

Des changements qui font réagir

Le promoteur déplore cependant, le manque de mesures transitoires et le peu de considération à l’endroit des entrepreneurs manifestés par la mairesse et certains élus. On dirait pour eux qu'on a jamais collaboré avec la Ville. Mme Beaudoin l'a déjà dit: "C'est fini les erreurs historiques. Quand on va mener un projet, on va le faire pour les générations futures". C'est comme si, nous, les promoteurs avec le service des infrastructures de la Ville de Sherbrooke et le service de l'urbanisme, tout ce qu'on avait fait jusqu’à présent, ce n'était pas bon.

C’est autour du Plan nature, qui sera déposé en juin, que l'administration municipale souhaite bâtir une nouvelle collaboration avec les promoteurs immobiliers. Ce règlement permettra d’encadrer la protection des milieux naturels et donner des orientations au schéma d’aménagement de même qu’au plan d’urbanisme.

La construction du Carré Belvédère met une pression importante sur la circulation et les infrastructures urbaines. Photo : Radio-Canada / Martin Bilodeau

Comment s’articulera ce Plan lors de l’élaboration de prochains projets résidentiels? Quand il y a un développement, ce qu'on va regarder, c'est s’il y a des milieux naturels d'exception? Comment peut-on les préserver au maximum? Comment peut-on faire un milieu de vie intéressant? Comment on intègre aussi des logements abordables pour chacun de nos espaces? donne-t-elle en exemple. Ces questions, elles pourraient trouver leur réponse avec les promoteurs immobiliers, mais aussi avec la collectivité. On a commencé vraiment à diffuser avec la Commission de l'aménagement du territoire, à donner des critères clairs, mais il faut revoir nos outils urbanistiques , indique Mme Laroche.

Martin Gagnon de l’ ACEVS croit, pour sa part, que la Plan nature bonifié par une politique de l'arbre offrira une meilleure protection aux milieux naturels dans le périmètre urbain.

Le projet Masson: un modèle à suivre?

La collaboration souhaitée entre la Ville et les promoteurs semble maintenant avoir une référence, du moins pour plusieurs élus entendus lors de la dernière séance de la Commission de l’aménagement du territoire. Il s’agit du projet Masson du Groupe Custeau qui aura pignon sur la 12e avenue et qui comptera 800 portes. Un modèle de densité et de mixité qui sera réalisé dans un souci de respect du milieu naturel existant, aux yeux de la présidente de la Commission, Geneviève Laroche.

« On est passé d'un projet qui protégeait le milieu naturel à 18 % au début à presque 70 % maintenant. On a intégré la moitié des portes en logements coopératifs. On a travaillé pour préserver plus d'arbres en allant chercher de grosses bandes tampons avec le quartier existant » — Une citation de Geneviève Laroche, conseillère municipale et présidente de la Commission de l'aménagement du territoire

On arrive avec un projet beaucoup plus dense, mais qui permet de garder une qualité de vie autour. Les petits sentiers du boisé seront préservés en grande majorité. Un grand nombre de places de stationnement seront souterraines pour diminuer les îlots de chaleur.

Le plan du projet Masson. Photo : Projet Masson: Ville de Sherbrooke

La conseillère, Danielle Berthold, salue aussi cette nouvelle façon d’aborder les projets immobiliers. Le promoteur a été d’une collaboration exemplaire. Il est parti de la grille environnementale qu’on vient de mettre sur pied. Je pense que ce projet sera [...] un projet précurseur et laissera sa marque pour les années à venir sur la manière de construire la ville de Sherbrooke.

Le promoteur a été vraiment ouvert. On l'a amené complètement ailleurs en quelques mois. C'est vers ça qu'on veut tendre , conclut Geneviève Laroche.