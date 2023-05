Une ex-gardienne est coupable d’homicide involontaire sur un bébé de 10 mois

Âgée de 41 ans, Katy Jomphe, une femme sans antécédent judiciaire, reste en liberté jusqu’au prononcé de sa peine. Elle est passible d’emprisonnement à perpétuité, mais aucune peine minimale n’est requise.

Un peu plus d’un an après le début du procès, la juge de la Cour du Québec, Sandra Rioux, a lu une partie de son jugement volumineux aux proches de la petite victime et de l’accusée au palais de justice de Québec. Malgré une décision de plus de 100 pages, il n’a fallu que quelques minutes pour comprendre l’issue du verdict.

Katy Jomphe (droite), accusée d'homicide involontaire sur un bébé de 10 mois, lors de son procès en mai 2022. Photo : Radio-Canada

Rapidement, la juge a rejeté les rapports d’experts de la défense qui prétendaient que d’autres causes auraient pu causer la mort de la fillette. Elle a plutôt retenu les témoignages des experts de la Couronne.

Le tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que la seule conclusion possible est la culpabilité. Il est convaincu que l’accusée est la seule personne à avoir commis l’infraction , a affirmé Sandra Rioux après une heure et demie de lecture.

En mai 2018, le bébé a été retrouvé inconscient dans la garderie en milieu familial exploitée par Katy Jomphe. Sa mort cérébrale clinique a été constatée 3 heures plus tard à l’hôpital. Tout traitement ou chirurgie était alors inutile. La petite victime présentait une ecchymose d’environ deux centimètres sur le front, selon l’identité judiciaire.

Prétention des parties

La Couronne prétendait que le bébé était en parfaite santé avant son arrivée à la garderie. Le tribunal conclut que c'était bel et bien le cas.

La tante et le père de la victime, dont les identités sont protégées par une ordonnance de non-publication, ont d’ailleurs témoigné en ce sens lors du procès.

La tante qui vivait sous le même toit que la victime a expliqué qu’elle n’avait jamais vu d’ecchymose sur le front de sa nièce avant sa mort à l’hôpital et que la petite n’avait jamais été violentée par qui que ce soit.

Le père, quant à lui, a déclaré que sa fille n'avait jamais eu de problème de santé dans ses 10 mois de vie.

Le traumatisme qu’a subi la victime est tel qu’il n’a pas pu passer inaperçu , a souligné Sandra Rioux.

La défense, elle, avançait que la blessure qui a mené à sa mort a précédé son arrivée à la garderie. Katy Jomphe avait d’ailleurs témoigné que le bébé était déjà amorphe dès le matin.

Le tribunal ne la croit pas. [...] Ses explications sont incohérentes et invraisemblables. C’est peu probable que les événements se soient passés comme elle le décrit , a poursuivi la juge.

En effet, la gardienne n’a rien fait pour justifier ses prétentions. Elle n’a pas appelé la famille pour partager ses inquiétudes, elle n'en a pas parlé aux ambulanciers lors de leur arrivée sur les lieux et elle n’en a pas non plus fait part à sa sœur avec qui elle a discuté plusieurs minutes au téléphone le matin de la mort du bébé. Elle s'était plutôt plainte que la fillette ne voulait pas manger sa banane.

Le dossier sera de retour devant le tribunal le 8 juin pour déterminer le moment des audiences sur les représentations de la peine.