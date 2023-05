S’adapter, mais ne pas « mal s’adapter » aux inondations, selon Québec

Après des crues historiques et différents épisodes d'inondations majeures ces dernières années, dont le plus récent à avoir marqué les esprits est survenu dans Charlevoix au début du mois, le gouvernement Legault préconise la patience et une adaptation réfléchie face aux changements climatiques. Le maire de Baie-Saint-Paul appelle cependant à « simplifier » le processus.

Radio-Canada rapportait vendredi que la Ville de Baie-Saint-Paul s'était vu refuser une aide financière du gouvernement, en mars dernier, pour la réfection et la mise à niveau d'un muret aux abords de la rivière du Gouffre. Cette dernière a débordé au centre-ville, le 1er mai, lors d'une crue causée par la fonte des neiges et des pluies intenses.

Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) a expliqué sa décision par le fait que le mur en question n'offrait pas d'espace de liberté à la rivière. Dans sa nouvelle philosophie, calquée sur les recommandations des scientifiques d'Ouranos et d'autres spécialistes des milieux hydriques, le Québec entend réduire ce type d'infrastructures aux profits d'ouvrages plus perméables.

Les murs de béton ne seront pas privilégiés dans les nouveaux programmes d'adaptation aux inondations du gouvernement, à moins de répondre à des critères bien précis. Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussière

Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette, a abondé dans le même sens vendredi, interrogé sur le sujet par les journalistes. L’eau qu’on fait dévier se retrouve ailleurs et finit par causer un problème ailleurs , a-t-il soutenu. Il faut s’adapter, mais il ne faut pas mal s’adapter.

À savoir si le mal aurait pu être évité à Baie-Saint-Paul si les aides financières avaient été accordées plus rapidement, M. Charette a soutenu qu'il était difficile de prévoir une telle crue.

« Pas beaucoup de météorologues qui avaient identifié ce secteur-là comme étant la prochaine région la plus affectée. » — Une citation de Benoit Charette, ministre de l'Environnement de la Lutte contre les changements climatiques

Un processus à simplifier

Le maire de Baie-Saint-Paul, Michaël Pilote, a pour sa part affirmé vendredi, en marge d'un point de presse, que les travaux prévus par la Ville n'auraient pas nécessairement empêché le coup d'eau survenu il y a trois semaines.

Même si la réponse [du gouvernement] avait été positive, on n'aurait pas eu le temps , a-t-il dit, répétant que Charlevoix a tout simplement été prise de court par les éléments. Ça n'aurait pas nécessairement eu d'impact.

Le maire de Baie-Saint-Paul, Michaël Pilote (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

M. Pilote croit néanmoins que les programmes d'aide financière du gouvernement sont complexes et mériteraient d'être simplifiés pour faciliter l'accès aux sommes pour les municipalités. C'est clair que les gouvernements vont devoir se parler et simplifier le tout. [...] On va travailler avec le gouvernement.

Par deux fois, en 2021 et en mars dernier, Baie-Saint-Paul s'est fait refuser une aide financière. Des bureaux de projets ont pourtant été mis en place par le gouvernement provincial afin d'accompagner les villes dans la constitution de leurs dossiers.

Québec a réservé une enveloppe de 270 millions de dollars visant à soutenir financièrement des projets d'aménagements résilients. Un autre montant de 75 millions est disponible pour des projets de déplacement de certaines infrastructures en zones inondables.

En point de presse vendredi, le premier ministre François Legault a précisé qu'outre les programmes d'aide gouvernementaux, les villes devront elles aussi délier les cordons de la bourse. C'est sûr qu’elles vont devoir contribuer aux dépenses en adaptation aux changements climatiques , a-t-il déclaré.

Aménagement du territoire

Le ministre Benoit Charette a par ailleurs concédé vendredi que le développement passé des villes et le recours à certains types d'ouvrages de protection posent problème aujourd'hui.

Selon lui, le Plan de protection du territoire face aux inondations, adopté en avril 2020, tient la route, même s'il prend plus de temps que prévu à implanter. À terme, le Québec veut s’assurer de ne plus construire et de ne plus reconstruire dans les secteurs plus à risque. Il y voit une vision plus efficace que de s'entêter à bétonner des quartiers entiers.

Le Québec doit présenter, l'an prochain, ses nouvelles cartes de zones inondables. Les cotes de récurrence 0-20 ans ou 20-100 ans, utilisées depuis le milieu des années 70, disparaîtront pour faire place au concept de risque.

Le premier ministre du Québec, François Legault, et son ministre de l'Environnement, Benoit Charette, ont présenté les détails du plan pour une économie verte vendredi matin. Photo : La Presse canadienne / Christinne Muschi

Plutôt que de renvoyer aux probabilités d'être inondé une certaine année, les nouvelles zones inondables feront plutôt référence à un risque élevé, moyen ou faible de subir, plus ou moins gravement, un débordement.

La province est aussi à développer des modélisations pour anticiper les conséquences, à voir venir les crues et ainsi déployer des mesures d'urgence avant l'inondation plutôt qu'après.

Dans les situations les plus risquées, Québec devra aussi procéder au déplacement de certaines résidences. Encore une fois, le ministre Benoit Charette souligne l'importance de libérer de l'espace pour les cours d'eau, quasi impossibles à museler. Il y a un défi qui nous attend tous au cours des prochaines années.