Le WIFF sous les étoiles de retour à Windsor

Le WIFF sous les étoiles proposera du 9 au 11 juin des projections communautaires gratuites sur la place de l'hôtel de ville de Windsor.

En journée, des productions familiales seront proposées, notamment Encanto, Puss in Boots : The Last Wish et Blueback, indique un communiqué publié vendredi.

Le public pourra aussi voir des classiques du cinéma américain et des superproductions plus récentes, y compris Top Gun : Maverick et Black Panther : Wakanda Forever.

De nouveaux films canadiens seront aussi projetés, dont Adult Adoption, un drame tourné à Kingsville.

En tout, une vingtaine de films et documentaires seront présentés en plein air au cours des trois jours.

Nous sommes impatients d'être de retour au centre-ville pour partager des films avec notre public. Avec notre grande sélection de films, il y en a vraiment pour tous les goûts , indique Vincent Georgie, directeur exécutif et programmateur en chef du WIFF dans le communiqué.

Le WIFF sous les étoiles avait rassemblé 2500 véhicules du 20 août au 11 septembre 2021. Photo : Radio-Canada / Marine Lefèvre

Cette programmation s'inscrit dans le cadre des festivités qui encadrent le 131e anniversaire de Windsor.

La première édition du WIFF sous les étoiles a été lancée pendant la pandémie sous forme de ciné-parc, le premier du genre à Windsor. En 2020 et 2021, les projections ont eu lieu sur la place des festivals le long de la rivière Détroit.

Le WIFF sous les étoiles 2023 est financé par le gouvernement fédéral dans le biais du programme Initiative canadienne pour des collectivités en santé.