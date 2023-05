Incendie mortel à Buckingham : l’accusée écope de 15 ans de prison

Le juge de la Cour du Québec, Gaston Paul Langevin, a tenu compte de nombreux facteurs aggravants dans le dossier, notamment que l’accusée n’ait pas démontré de signes de peine ou de tristesse après les événements. Aussi, il a mis de l’avant sa « grossière négligence » et son « insouciance grave ».

Sa décision met ainsi un terme à un long processus judiciaire à la suite de cet incendie survenu dans la nuit du 31 août 2019 dans un immeuble de logements dans lequel se trouvaient le conjoint de l’accusée ainsi que trois enfants.

Un bébé de trois mois est mort quelques heures après l’incendie. L’homme de 31 ans a été hospitalisé pendant quelques mois pour traiter des brûlures graves. Il a finalement rendu l’âme à la fin du mois de décembre.

Selon le juge, le crime de l’accusée a causé des souffrances et des séquelles permanentes, physiques et mentales, aux victimes, aux familles de celles-ci et à leurs amis , a-t-il énuméré, mentionnant au passage qu’un enfant a dû subir plusieurs greffes et chirurgies, dont une amputation de la jambe droite au niveau du genou .

Cet enfant devra aussi faire de la réadaptation toute sa vie.

Le ministère public en voulait davantage

Le ministère public avait recommandé une peine de 18 à 20 ans d’incarcération en dénonçant le caractère odieux du crime et des conséquences atroces sur les victimes et leurs familles . Le juge a qualifié cette recommandation de trop sévère .

Il a donc choisi 15 ans, c’est-à-dire le maximum de la recommandation de l’avocate de l’accusée, qui a suggéré une peine de 12 à 15 ans. La défense a mis de l’avant certains facteurs atténuants, comme l’absence d’antécédent judiciaire de la femme, aujourd’hui âgée de 42 ans, et le fait qu’elle ait été décrite comme une femme aimante .

Le tribunal a déterminé que l'accusée avait planifié l'incendie du 31 août 2019 « intentionnellement et sans conséquence de ses actes ». (Photo d'archives) Photo : S.B.

L’accusée en colère

Avant de rendre sa décision, le juge Gaston Paul Langevin a lu tous les détails de la nuit fatidique. Après une quinzaine de minutes, l’accusée s’est levée pour invectiver le magistrat.

Ma famille, c’est ce que j’aime le plus au monde , a-t-elle scandé en promettant que la vérité allait sortir en le traitant de menteur .

Le juge lui a laissé quelques secondes avant de lui demander si elle allait se calmer.

L’accusée a alors rétorqué : la marde que tu dis, je ne veux pas l’entendre , en plus de promettre qu’elle allait porter la cause en appel. Elle a alors été guidée vers la sortie de la salle de la cour, accompagnée par deux constables à qui elle a demandé de ne pas la toucher.

Ensuite, le juge Langevin a repris sa lecture, où il a été question du caractère colérique de l’accusée et du manque de respect dont elle a fait preuve auprès de témoins et de procureurs au fil du processus judiciaire, au point où le tribunal a dû intervenir.