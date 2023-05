Rivières-aux-Cartouches, de Sébastien Bérubé, vainqueur du Combat national des livres

Le concours s'est déroulé cette semaine sur ICI Première et il s’est terminé jeudi soir. Il met aux prises des combattants qui défendent chacun un livre d’auteurs provenant de différentes régions du pays.

Gabriel Robichaud a défendu Rivières-aux-Cartouches de Sébastien Bérubé au Combat national des livres sur ICI Radio-Canada Première. Photo : Radio-Canada / Patrick Lacelle

Le comédien, écrivain et poète acadien Gabriel Robichaud a défendu avec succès le roman de Sébastien Bérubé. Il n’arrivait pas à croire qu’il avait gagné.

C’était surréel. Toute la semaine, on a été troisième, Sébastien et moi. Puis, hier, d’apprendre que premièrement on tombait premier dans les intentions de vote du public, et ensuite qu’on avait réussi avec l’Ontario à déclasser Nous étions le sel de la mer et Gilles Renaud, c’est quand même une grosse pointure le livre de Roxanne Bouchard, j’étais sûr qu’on n’y était pas arrivé , explique Gabriel Robichaud au cours d’une entrevue à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

« Quand j’ai su que l’Ontario était deuxième, je me suis dit : "Ah non, on n'y est pas arrivé". Et là, Rivière-aux-Cartouches premier! Quoi!? C’était génial. » — Une citation de Gabriel Robichaud

Le livre de l’Ontario est L’incendiaire de Sudbury, de Chloé LaDuchesse, défendu par Brigitte Noël.

Les votes du public durant la semaine ont déterminé les deux livres qui se sont retrouvés en finale, jeudi soir, et un jury formé d’auditeurs provenant des diverses régions du pays a sélectionné le gagnant. Selon Gabriel Robichaud, la décision du jury était presque unanime.

Je ne pouvais pas demander mieux

Sébastien Bérubé est heureux que son livre ait plu au public.

Gabriel, c’est un ami. Il m’avait dit qu’il aimait le livre, mais qu’il l'avait choisi et défendu avec autant de verve, ça montre qu’il a vraiment aimé le livre , affirme Sébastien Bérubé.

« De l’entendre tous les soirs pendant le combat parler de mon univers, de mon livre, de la façon dont il l’a fait, je ne pouvais pas demander mieux. C’est le fun quand on entend des gens autant aimer ce qu’on fait. » — Une citation de Sébastien Bérubé

Gabriel Robichaud souhaitait ardemment la victoire pour cet ouvrage.

C’est une grande œuvre. C’est une oeuvre fondatrice­. C’est rare. C’est un livre événement pour moi, un livre historique. Sébastien arrive à mettre sur la carte la littérature acadienne, le Madawaska, le Restigouche, comme jamais décrits. Cet imaginaire-là entre dans la littérature acadienne pour la première fois, et c’est ce que j’avais à défendre , dit-il.

C’est la deuxième année consécutive qu’un ouvrage acadien remporte le concours. En 2022, l’artiste Serge Brideau a défendu avec succès L’averti, tome 1 : la naissance d’une dynastie, de Vanessa Léger.

Les projets de Sébastien Bérubé

Sébastien Bérubé travaille en ce moment sur un quatrième recueil de poésie et sur un autre projet qui s’inscrit dans l’univers de Rivières-aux-Cartouches.

L'auteur-compositeur-interprète Sébastien Bérubé. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Anne-Marie Parenteau

Il ajoute qu'entre-temps, il s’occupe de sa famille et il essaye de terminer sa maîtrise en littérature.

Rivières-aux-Cartouches a été publié en janvier 2023 aux éditions Perce-Neige.

Avec les renseignements de La matinale et de Jérémie Tessier-Vigneault