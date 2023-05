Avenir précaire de l’aéroport de Bathurst : le maire de Belle-Baie lance un appel à tous

On ne peut se permettre de ne plus avoir d’aéroport dans le nord. Si nous n’avons plus d’aéroport, on va tout foutre en l’air , a lancé Daniel Guitard.

L'intérieur vide de l'Aéroport régional de Bathurst. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

C’est pourquoi tout appui sera accepté de la part des municipalités, du Restigouche à la Péninsule acadienne, qui utilisent les services du transporteur aérien, indique le maire de Belle-Baie.

« Nous ne tiendrons pas rigueur aux municipalités qui ne pourront pas aider financièrement. On ne leur fera pas de reproche. Pourvu qu’elles nous accordent un appui moral, ça va nous aider. » — Une citation de Daniel Guitard, maire de Belle-Baie

Une année 2022 difficile à l’aéroport

L’année 2022 a été très difficile pour l’Aéroport régional de Bathurst. Sa fréquentation est passée de près de 50 000 passagers par année avant la pandémie à seulement 15 000. Alors qu’il a besoin d’un vol par jour pour rentabiliser ses installations, il doit se contenter de quatre par semaine.

Les compagnies aériennes ont décidé de centraliser leurs vols dans les grands centres en raison d’un manque de pilotes et de personnel, une décision qui s’est prise au détriment des aéroports régionaux comme celui de Bathurst.

La fréquentation à l'éroport de Bathurst est passée de près de 50 000 passagers par année avant la pandémie à seulement 15 000. Photo : Radio-Canada / Michel Nogue

En mars, le député fédéral d’Acadie-Bathurst, Serge Cormier, a indiqué qu’il fallait trouver rapidement 1 million $ pour maintenir les services à l’aéroport jusqu’à la fin de l’année.

Cette semaine, les municipalités de Bathurst, de Belle-Baie et de Belledune ont accepté de contribuer une somme totale de 90 000 $ à l’aéroport.

Bathurst a contribué pour 50 000 $ à l’aide financière pour l’Aéroport régional de Bathurst. Belle-Baie a promis 30 000 $, alors que Belledune va donner 10 000 $. Ces montants sont pour cette année et il y en aura autant pour l’an prochain.

Besoin d’aide de la province

Pour les municipalités, ce sont des sommes importantes, reconnaît le maire de Belle-Baie. Mais c’est encore peu quand on sait que l’administration aéroportuaire a besoin de plus de 1 million $ pour survivre.

D’où l’importance d’obtenir un engagement de la province du Nouveau-Brunswick, estime le député fédéral d’Acadie-Bathurst, Serge Cormier.

Il manque toujours un joueur à la table et on espère que ce joueur va participer , a indiqué le député, en visant le gouvernement Higgs.

« On a besoin d’un petit coup de pouce du gouvernement provincial. Je peux vous dire que si c’était les aéroports de Saint-Jean, de Fredericton ou de Moncton qui étaient en difficulté, le chèque du gouvernement provincial serait déjà dans la malle. » — Une citation de Serge Cormier, député fédéral d'Acadie-Bathurst

Selon ses propos, on ne peut se permettre de ne pas avoir un aéroport dans le nord du Nouveau-Brunswick. Sa fermeture serait très dommageable pour la région, craint-il. Le député a rappelé que le fédéral a déjà accordé 1,5 million $ à cette infrastructure en 2021 et 300 000 $ pour de l’équipement.

Avec des informations de La matinale