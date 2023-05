Quelques semaines après le départ soudain du maire Bill Gascon et du conseiller Al Zimmer, qui ont démissionné le 3 avril, les trois conseillers restants du Canton d’Ignace ont décidé de nommer eux-mêmes deux remplaçants, plutôt que d’organiser une élection partielle.

Une invitation à manifester son intérêt a été publiée mercredi.

Les candidats potentiels ont jusqu’au 5 juin pour remplir le formulaire de candidature et répondre à un questionnaire.

Le conseil se réunira pour une réunion spéciale le 12 juin à 16 h 30 pour entendre les présentations des candidats.

Cette réunion sera ouverte au public, mais les résidents n’auront pas l’occasion de poser des questions, explique Jake Pastore, président des communications de la firme de consultants Summit PCG.

Si l'on permet aux personnes présentes dans le public de commencer à poser des questions, le débat risque de s'éterniser , a-t-il déclaré.

Ignace est une petite communauté d'environ 1200 habitants située à 250 km au nord-ouest de Thunder Bay. Photo : Radio-Canada / Miguelle-Éloïse Lachance

Lorsqu’on lui a demandé si le processus de nomination pourrait donner l’impression aux résidents d’Ignace qu’ils ne sont pas impliqués, M. Pastore a répondu qu’ils ont l’option de s’impliquer en posant leur candidature.

Lydia Miljan, professeure de sciences politiques à l’Université de Windsor, affirme que les nominations risquent toujours de faire craindre que les personnes nommées ne le soient que par leurs amis .

L’assermentation est prévue le 17 juillet.

Une décision sera par la suite prise pour déterminer qui occupera les postes de maire et de maire adjoint, parmi les cinq membres du conseil.

Une situation inhabituelle

Selon la Loi sur les municipalités, le conseil municipal a 60 jours pour pourvoir les postes en choisissant les candidats ou en organisant une élection partielle.

Le conseil municipal d'Ignace […] a décidé avec soin et efficacité de poursuivre le processus [de nomination] au lieu d'organiser une élection partielle coûteuse dans le canton pour remplacer les deux postes vacants , peut-on lire dans un communiqué de presse publié le 17 mai.

Lydia Miljan confirme que d’autres municipalités ont déjà choisi cette option.

La professeure de sciences politiques affirme qu’historiquement, les conseillers municipaux qui ont nommé les remplaçants eux-mêmes l’ont fait car les élections générales approchaient.

Par exemple, en 2022, les maires de Timmins et de Bracebridge ont donné leur démission pour se présenter aux élections provinciales.

Dans deux cas, le conseil municipal a opté pour nommer le maire adjoint au poste de maire.

À Timmins, la nomination de Kristin Murray, en août 2022, avait alors laissé vacant son poste de conseiller, et celui-ci n'avait pas été pourvu.

La loi sur les municipalités permet de laisser les postes vacants s’il reste moins de 90 jours avant les prochaines élections, ce qui était le cas à Timmins.

Or, dans le cas d’Ignace, les démissions sont survenues trois ans et demi avant les prochaines élections.

Habituellement, l'argument est le suivant, selon Mme Miljan : Nous n'avons pas besoin d'une élection partielle coûteuse parce que nous aurons une autre élection très bientôt, mais ce n'est pas le cas [pour Ignace].

« Ici, ils renoncent à l'élection partielle, et il semble qu'ils le fassent pour des raisons financières. » — Une citation de Lydia Miljan, professeure de sciences politiques à l’Université de Windsor

Le cas d'Ignace est une situation inhabituelle , conclut-elle.

Un climat tendu

Bill Gascon et Al Zimmer affirment avoir démissionné en raison du comportement irresponsable de leurs collègues et de l’administration municipale pendant le mois précédent.

La mairesse par intérim, Kim Baigrie, et la directrice générale du Canton, Rhonda Smith, n’ont pas répondu aux demandes d’entrevues de CBC.

Cependant, Mme Baigrie et les conseillers municipaux Jodie Defeo et John Taddeo ont qualifié ces démissions de justifiées et acceptées dans un communiqué publié le 3 avril.

Le Canton a indiqué qu’une enquête serait ouverte sur les circonstances entourant les démissions.

M. Gascon a été élu maire le 23 octobre 2022 avec 81 % des voix exprimées.

Avec les informations de Sarah Law de CBC