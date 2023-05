Reprise complète du service de traversier à L’Isle-aux-Coudres

La période de formation de l’équipage étant complétée, les périodes obligatoires de repos ne sont plus requises.

Le Svanoy sera donc en fonction dès 6 h la semaine et dès 7h la fin de semaine du côté de L’Isle-aux-Coudres et une demi-heure plus tard du côté de Saint-Joseph-de-la-Rive. En soirée, il y aura deux dernières traversées à 23 h et 23 h 30 du lundi au dimanche.

Des traversées supplémentaires pourraient également être annoncées de façon sporadique au cours de la semaine via le système d'alerte.

Le maire de L'Isle-aux-Coudres se réjouit de ce retour à la normale tant attendu.

« On voit ça d'un bon œil, c'est très bien vu surtout pour la fin de semaine qui s'en vient. » — Une citation de Christyan Dufour, maire de L'Isle-aux-Coudres

Le service héliporté, prévu pour pallier les interruptions, sera suspendu et utilisé seulement en fonction des besoins.

Loin de ce qui était souhaité

Le maire et les insulaires réclamaient la présence d’un navire fiable en tout temps à L’Isle-aux-Coudres en y affectant NM Alphonse-Desjardins de la traverse Québec-Lévis, ce qui a été refusé par la STQ.

En effet, la traverse vit des difficultés depuis deux ans. Le NM Joseph-Savard, qui dessert normalement L’Isle-aux-Coudres, a été retiré des eaux au printemps 2021 pour subir une modernisation et n’est toujours pas de retour.

Quant au NM Félix-Antoine-Savard, l’autre navire qui assure habituellement la traverse, il s’est échoué au mois de février.

Le navire norvégien, le NM Svanoy, appelé en renfort au printemps dernier, assure seul la traversée depuis le 26 avril. Toutefois, le manque de capitaines formés et l’inexpérience de l’équipage pour naviguer dans les eaux du Saint-Laurent ont forcé la STQ à réduire l'horaire.

Deux navires pour la saison estivale

Le NM Félix-Antoine-Savard rejoindra la traverse de L'Isle-aux-Coudres-Saint-Joseph-de-la-Rive au plus tard le 16 juin. Le navire qui est présentement en cale sèche assurera les traversés cet été en compagnie du NM Svanoy.

Le maire Dufour l'attend d'ailleurs avec impatience. Il permettra d'assurer un meilleur service pour la période estivale, une saison économiquement importante pour l'île.

Le plan de relève demeure l’hélicoptère en cas de bris mineur. Le NM Alphonse-Desjardins sera quant à lui déployé en cas de bris prolongé de plus de 24 h du NM Svanoy.