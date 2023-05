Feux de forêt : des résidents du nord de la Colombie-Britannique peuvent rentrer chez eux

Les communautés visées sont Rose Prairie, Montney, Coffee Creek, Prespatou, Altona, Peejay, Osborn, Mile 62½, et l’est de la route 97, de Wonowon à Mile 120, indique le District régional de Peace River.

Les communautés de Buick Creek, Mile 70 et West Murdale font toujours l’objet d’un ordre d’évacuation, en raison des feux de Red Creek et de Stoddart Creek.

Vendredi matin, la présence de fumée est généralisée dans le nord-est et le centre de la Colombie-Britannique, et elle s'étend sur les régions du sud de la province, notamment Whistler, la baie Howe et la côte Sunshine, selon Environnement Canada.

L’agence fédérale prévoit que la fumée commencera à se dissiper peu à peu vendredi, grâce aux conditions météorologiques changeantes.

Elle rappelle que la fumée d’incendies de forêt peut être nocive pour la santé de tous et recommande d’arrêter ou de réduire les activités physiques à l’extérieur.

Vendredi matin, 69 feux de forêt étaient actifs en Colombie-Britannique, dont 18 n’étaient pas maîtrisés.