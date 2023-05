Contes et musique par des drag queens au Musée canadien pour les droits de la personne

Le musée organise, samedi, des lectures pour enfants appelées Rainbow Tales, qui se tiendront en compagnie des drag queens Feather Talia, Honey Dillia et Kymera.

Zachary Rushing, qui offrira une performance musicale au musée en tant que Lady Muse le 26 mai, salue l'initiative du musée. La drag est une forme d'expression de soi, une façon de vivre pleinement sa vie, sans avoir honte , déclare-t-il.

Il ajoute qu’il s’agit à la fois d’une forme de manifestation et d'une célébration de la communauté.

Le fait de tenir cet événement au musée et non dans une bibliothèque, c'est une façon de soutenir les personnes non binaires ou de genre différent en leur disant que leurs droits sont aussi valides que ceux de tout le monde.

L'artiste compare les lectures de contes par des drag queen à quelqu'un déguisé en Cendrillon, par exemple, qui se rendrait à une fête d'anniversaire pour lire des livres aux enfants.

Il admet cependant que certaines personnes sont réfractaires face à ce genre d'événement. « Les gens qui sont intolérants veulent être intolérants. »

À Brandon, dans le sud de la province, plusieurs personnes se sont rassemblées mercredi, en réaction à une proposition appelant au retrait des ressources d’éducation sexuelle et de certains livres abordant des thèmes LGBTQ+ .

Un drapeau de la fierté a aussi été volé à l'école communautaire Riverbend, à Winnipeg, au cours de la fin de semaine du 13 mai.

Susciter la curiosité et encourager l'esprit critique

La vice-présidente aux relations externes et à l’engagement communautaire du Musée canadien pour les droits de la personne, Riva Harrison, croit que le contexte actuel rappelle l'importance et la pertinence de tenir de tels événements.

Elle explique qu’il est plus important que jamais d’aborder le sujet, même s'il peut être parfois difficile d’aborder certaines questions.

« À travers la lecture, l’amour des livres et l’apprentissage, il est possible de développer sa propre pensée critique et sa curiosité à partir de concepts parfois nouveaux et complexes. » — Une citation de Riva Harrison, vice-présidente aux relations externes et à l’engagement communautaire du Musée canadien pour les droits de la personne

Le Musée canadien pour les droits de la personne, à Winnipeg. Photo : MCDP

Ashley Smith, directeur de la militance au Rainbow Resource Centre, à Winnipeg, rappelle que les politiques d'affirmation de genre sont attaquées de toute part aux États-Unis. Un phénomène qui risque, selon lui, de traverser la frontière.

C'est à nos dirigeants politiques de protéger nos libertés et de nous protéger. Ça ne peut être accompli qu'en prenant des positions fermes.

L'événement Rainbow Tales a lieu samedi, au musée, de 10 h à 12 h. Le groupe Lady Muse and the Inspirations se produira pour sa part le 26 mai, de 19 h à 21 h.

Un déjeuner de la fierté est aussi prévu le 27 mai, de 11 h à 15 h.